Diego Barreiro: "En cáncer de próstata, el mayor desafío sigue siendo llegar a tiempo"

En el marco de la primera edición del ciclo MDZ en diálogo , dedicado a la salud , conversamos con el urólogo, Diego Barreiro, quien analiza cómo la tecnología transformó el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata . Desde la aparición del PSA hasta las resonancias, la especialidad atravesó una revolución que mejoró notablemente la expectativa de vida de los pacientes.

Sin embargo, el especialista remarca que en Argentina el principal desafío sigue siendo el diagnóstico temprano. La falta de campañas de prevención y las barreras culturales que alejan a muchos hombres de los controles médicos hacen que numerosos casos lleguen en etapas avanzadas.

Además, Barreiro, jefe de urología oncológica del Hospital Durand, impulsa una carrera de concientización sobre salud masculina que ya convocó a miles de personas y permitió recaudar fondos para equipamiento del hospital.

—Con más de 20 años de experiencia, ¿qué cree que cambió en la urología gracias a la tecnología?

—Mucho, cambió muchísimo. Yo soy la prehistoria de la urología de los noventa, ochenta, fines de los ochenta. No teníamos muchas herramientas para diagnosticar cáncer de próstata, solamente hacíamos tacto, o sea con un tacto rectal palpábamos la próstata, veíamos cómo era y con eso diagnosticábamos.

Después apareció el PSA en los 90, mediados de los 90, que es un análisis de sangre con el que uno ya, si hay un valor elevado, puede sospechar que hay algo malo en la próstata. Y ahora, en los últimos años, apareció la resonancia, una resonancia magnética de la próstata y un PET PSMA, que es un estudio que sirve para ver también tumores prostáticos. Pasamos de manejarnos como ciegos que andamos con contacto solamente, a poder ver los focos de cáncer de próstata en la próstata, así que hay una revolución con eso, con las imágenes.

—¿Y en cuanto al tratamiento también hubo avances tecnológicos?

—Sí, en los últimos 10 años hemos duplicado la esperanza de vida de los pacientes. Pacientes por ejemplo con metástasis que vivían en promedio tres años, hoy están viviendo siete, ocho o más años. Tenemos hormonas nuevas, tenemos radiofármacos para pacientes que están mutados, tenemos drogas especialmente dirigidas a esa mutación, o sea que ha cambiado muchísimo el tratamiento del cáncer de próstata.

Cuánto demora un paciente en llegar al diagnóstico de cáncer de próstata

—¿Podemos afirmar que hoy un paciente llega antes al diagnóstico que hace 10 o 15 años atrás?

—No, lamentablemente no. Primero, porque no hay campañas de detección precoz de cáncer de próstata; no sé si vos viste alguna campaña de detección de cáncer de próstata. No hay, estamos atrasados con eso. Hay mil campañas de detección de cáncer de mama, mamografías, papanicolau, consultas ginecológicas, pero de cáncer de próstata no.

Entonces, estamos más o menos igual, nos mantenemos igual. En los centros urbanos, donde la gente tiene acceso a un médico, hay un diagnóstico relativamente precoz, pero cerca de la mitad de los pacientes en Argentina se diagnostican con metástasis, o sea que llegamos bastante tarde. Hay que enfatizar el diagnóstico precoz del cáncer de próstata; en eso estamos atrasados. Tenemos muchas herramientas, pero si el paciente no viene no podemos utilizarlas.

—Y esto debe estar relacionado con que hay muchos hombres que todavía tienen vergüenza o miedo a estos controles. ¿Qué les dirías a ellos hoy?

—Bueno, buenas noticias. Primero que lo que antes era histórico, el tacto rectal, primera consulta, un tacto rectal para palpar la próstata, hoy ya no es el primer estudio. En las guías europeas ya se definió, en un congreso de este año, principio de año, que a un paciente que está asintomático, lo primero que se le hace es un análisis de sangre, un PSA, que es como el colesterol en sangre; un análisis de sangre lo puede pedir el médico clínico. Entonces, ya no hay que hacer el tacto prostático como primera opción en pacientes asintomáticos, eso es un alivio para muchos hombres.

Y está todo el tema del machismo, o sea, primero que el hombre que va al médico es menos macho, es más frágil, necesita de un médico. Entonces, no está bien visto dentro del machismo y el tacto prostático tampoco; eso hace que el hombre no consulte. Pero bueno, ahora con el PSA o solo con el análisis, los que están asintomáticos es un avance.

Cómo son los controles para detectar cáncer de próstata

—Entonces, podemos afirmar que hoy en día estos controles ya no son tan invasivos y son más accesibles inclusive.

—Dentro de un análisis de sangre que ves el colesterol, la glucemia, otras variables, incluís el PSA; lo puede hacer un médico clínico, un médico de familia, cualquier especialista puede pedir un PSA. Si va alto, bueno, ya lo ve el urólogo. Conviene que los hombres a partir de los 50 años empiecen a chequearse el PSA. Lo que tiene el cáncer de próstata es que hay tendencia familiar, o sea, si el padre tuvo cáncer, el hijo tiene cáncer. En familias con miembros con cáncer de próstata, hay que empezar a los 45 años, pero entre los 45 y 50 , que se hagan un análisis de sangre no cuesta nada.

Síntomas del cáncer de próstata

—¿Y qué síntomas pueden llegar a tener los pacientes como llamado de alerta y tener que ir a consultar?

—Nada, eso es lo que vemos en el hospital; los pacientes vienen por síntomas. Si esperamos a los síntomas es tarde. El cáncer de próstata localizado no da síntomas. Imaginate, la próstata es como una naranja, por el medio pasa a la uretra, el cáncer se origina en la cáscara de la naranja hasta que llega al medio, es un cáncer grande y da síntomas. Pero es raro que el cáncer localizado dé síntomas; no da síntomas, entonces si uno no hace un PSA y no lo detecta asintomático, nada, no lo encuentra, llegamos tarde.

Cuando hay síntomas, pueden ser problemas urinarios, que es raro. Generalmente dan dolores óseos, o sea dolor de espalda. Muchas veces los pacientes vienen con dolor de espalda derivado por el traumatólogo. Me dice: "Mirá, tiene dolor de espalda le hago una radiografía y veo lesiones en las vértebras". Bueno, eso son metástasis. Hoy por hoy, siglo XXI, muchos pacientes siguen consultando por dolor de espalda o por dolor en un hueso, y es por una metástasis, o sea, gente que nunca se ha hecho un PSA y nunca se controla.

Promedio de vida de un paciente con cáncer de próstata

—¿Cómo cambia el promedio de vida del paciente según en qué etapa se diagnostica?

—Un paciente con cáncer localizado se cura. Un paciente puede vivir veinte años más, estamos hablando de alguien diagnosticado a los cincuenta, sesenta, no le cambia su esperanza de vida, se cura y listo. Es más, el hecho de diagnosticar cáncer no significa que haya que hacer tratamiento. Hay muchos pacientes con cáncer que es poco agresivo, que hacemos vigilancia activa, o sea, los controlamos, vamos viendo cómo evoluciona y no hacemos ningún tratamiento. En los que tienen un tumor un poco más agresivo, hacemos cirugía o radioterapia o algún tratamiento focal, pero cerca del 40-50% de los pacientes son tumores poco agresivos y no hacemos nada, los vigilamos nada más con controles periódicos.

Concientización del cáncer de próstata: noviembre celeste

—Y usted en noviembre organiza una carrera de concientización. ¿Cómo es eso?

—Yo veía en octubre que están todas las mujeres de rosa, todas tienen un lazo rosa puesto en la solapa. Octubre es rosa y rosa es el lazo del cáncer de mama rosa; noviembre es celeste por el cáncer de próstata. Y bueno, en Argentina hablamos de que no hay campañas de detección precoz, y bueno, nada original lo mío: copiar la carrera rosa, que funciona, que sirve para que las mujeres concienticen; bueno, hacerlo con hombres. Y esa fue la idea.

Fue la primera carrera celeste en Latinoamérica, o sea la primera carrera o maratón o caminata para concientizar de cáncer de próstata. La primera fue hace dos años, este año vamos por la tercera, así que el año pasado juntamos cerca de mil personas. Lo que recauda la carrera es a beneficio, ese beneficio del Hospital Durán. El año pasado, con lo que recaudamos en la carrera, compramos un ecógrafo, un citoscopio, un sillón de urodinamia y una caja de instrumental quirúrgico. Aparte es eso, un win-win, difundimos, concientizamos y, aparte, lo que se recauda se dona al hospital.

—Esa carrera no solo busca concientizar sobre el cáncer de próstata, sino sobre el control masculino.

—Fijate, los hombres se mueren siete años antes que la mujer, en promedio. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, a enfermedades que se pueden diagnosticar en forma precoz o pueden prevenir. Así que, aparte del cáncer de próstata, también enfatizamos control de salud cardiovascular; en los chicos jóvenes, la autopalpación testicular, así como la mujer se palpa la mama, ya saben que tienen que palparse la mama; los hombres tienen que palparse los testículos. Entre 15 y 35 años es el tumor más frecuente de testículos. Y hoy por hoy nadie le está enseñando a los chicos a que se palpen los testículos. Así que bueno, hay mucho para hacer y la carrera celeste es eso, es juntar gente y darle información sobre salud masculina. Pueden venir mujeres también.

Próximos avances en urología

—Y para ir finalizando, mirando hacia el futuro, ¿qué avances usted cree que van a seguir cambiando la atención de los pacientes?

—En Argentina el mayor avance que podemos hacer no es tecnología, es diagnóstico precoz. En Europa, Estados Unidos, donde ya la mayoría de la gente se diagnostica en forma precoz, tenés muchos avances a nivel de cirugía robótica, a nivel de tratamientos con radiofármacos, de nuevas drogas, pero acá el mayor avance es que el paciente se diagnostique precoz, que venga el médico antes de tener metástasis. Bueno, eso es lo principal.

Si conseguimos que todos los pacientes se hagan un PSA, bueno, ya vamos a tener mucho diagnóstico precoz. Después de ahí tenemos cirugía robótica, tenemos tratamientos focales, tenemos radiofármacos, tenemos nuevas drogas de quimioterapia, tenemos mil cosas, radioterapia ultraconformada con poca toxicidad. Hay muchos tratamientos, mucha tecnología, pero tiene que venir el paciente, si no, no, no lo podemos usar.