El sencillo truco que usan cocineros para mantener las verduras frescas en la heladera

Guardar correctamente las verduras en la heladera puede hacer una gran diferencia en su duración y frescura. En los últimos años, muchos cocineros comenzaron a recomendar un truco simple y económico: usar papel manteca para conservar mejor algunos vegetales y evitar que se humedezcan demasiado.

El método consiste en envolver ciertas verduras con papel manteca antes de guardarlas en la heladera. Este material ayuda a absorber parte de la humedad y permite que los alimentos respiren mejor. De esa manera, se reduce el deterioro rápido y se conservan por más tiempo en buenas condiciones.

Los especialistas explican que el exceso de humedad es uno de los principales motivos por los que las verduras se echan a perder. Cuando se acumula agua dentro de bolsas o recipientes cerrados, aparecen manchas, mal olor y una textura blanda que acelera el deterioro.

El papel manteca suele utilizarse especialmente con verduras de hoja verde, como lechuga, espinaca o rúcula. También puede servir para hierbas frescas y algunos vegetales delicados. Al envolverlos suavemente, se evita el contacto directo con la humedad acumulada dentro de la heladera.

Otro beneficio de este truco es que ayuda a mantener mejor la textura crocante de los alimentos. Muchas veces, las verduras pierden firmeza a los pocos días de haber sido compradas. Con este sistema, pueden conservarse frescas durante más tiempo sin necesidad de productos especiales.

Los expertos también recomiendan no lavar las verduras antes de guardarlas, salvo que se vayan a consumir enseguida. La humedad que queda después del lavado favorece la aparición de hongos y acelera el deterioro. Lo ideal es higienizarlas justo antes de utilizarlas.

Además del papel manteca, es importante mantener la heladera ordenada y con una temperatura adecuada. Las verduras deben almacenarse en los cajones destinados para frutas y vegetales, donde la humedad y el frío suelen estar mejor equilibrados.

Aunque se trata de un truco sencillo, muchos cocineros lo utilizan porque ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y permite aprovechar mejor las compras de la semana. Con pequeños cambios en la conservación diaria, las verduras pueden durar más tiempo frescas y en buen estado.