Media Maratón de la Ciudad de Mendoza: estos fueron los ganadores

La edición 2026 de la Media Maratón transformó a la Ciudad de Mendoza en un escenario deportivo de alto nivel, con una convocatoria récord que superó los 2.600 corredores. El evento, que ya forma parte del calendario destacado de la provincia, reafirmó su crecimiento sostenido y su capacidad para atraer tanto a atletas locales como a visitantes de distintos puntos del país.

Desde las primeras horas de la mañana, el Parque Central comenzó a poblarse de runners que ultimaban detalles antes de la largada. La jornada, fresca y con condiciones ideales, fue ganando en intensidad a medida que el sol se abría paso. La partida, sobre calle Mitre, marcó el inicio de una competencia que combinó exigencia deportiva y un fuerte acompañamiento del público a lo largo de todo el recorrido.

media maraton 3 El desarrollo de las pruebas de 21K y 10K dejó en evidencia el nivel competitivo de la Media Maratón, con nombres que ya son referencia en el circuito. En la distancia principal, Ignacio Erario volvió a imponer condiciones y se quedó con el primer puesto, seguido por Carlos Becerra y Juan Emilio Medina. Entre las mujeres, Natacha Castaño repitió su dominio, escoltada por María Belén Alegre y Ailín Funes.

En los 10 kilómetros también hubo actuaciones destacadas. Juan Martín Fernández lideró la clasificación masculina, con Mariano García y Gustavo Galeano completando el podio. En tanto, Paula Yacante se impuso entre las mujeres, superando a Florencia Farías y Daiana Olguín en una definición de gran nivel.

media maraton 2 Ignacio Erario se impuso en su categoría La jornada contó además con la participación del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien completó el circuito de 10K y subrayó el crecimiento del evento. El jefe comunal valoró tanto la cifra récord de inscriptos como la masiva presencia de público, destacando el rol de estas iniciativas en la consolidación de Mendoza como un destino vinculado al deporte y al turismo.