El hábito diario que está arruinando el orden de tu hogar (y no lo sabías)
Pequeños errores en tu rutina generan desorden constante en tu hogar: cómo evitarlos y mantener todo organizado sin esfuerzo.
Mantener el orden en el hogar no requiere grandes transformaciones, sino incorporar hábitos simples y sostenidos en el tiempo. Así lo planteó Constanza Lima, organizadora profesional de espacios y creadora de Habitat Estudio de Organización, en diálogo con MDZ Radio, donde compartió una serie de consejos prácticos para aplicar todos los días.
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Descartar de a poco y sin presión
“Decirles que no están solos. Es un estrés para todos, para mí también”, afirmó, al referirse al proceso de ordenar. En ese sentido, propuso evitar los cambios bruscos: “La idea es compartirles algunos tips para que esto sea más llevadero y sea como ir de shopping y encontrar todo lo que teníamos guardado y no un estresazo más”.
Uno de los ejes centrales es comenzar con pequeñas acciones diarias. “Les voy a sugerir que hagan como en dos etapas… y sino que lo hagan en etapas”, explicó. En esa línea, recomendó iniciar con un descarte liviano: “Este momento… es un buen momento para hacer un breve detox… sin mucha presión”.
Para facilitar esa tarea, aconsejó enfocarse en lo evidente: “Empiecen por lo más sencillo. Empezá por lo que te queda chico, por lo que se rompió, por lo que está manchado, por lo que está desteñido”. Y remarcó la importancia de la constancia: “Súper relajados… hoy tengo diez minutos. Al otro día, hacen tres, cuatro más”.
Lima comparó el hábito de descartar con un entrenamiento: “El descarte es como un músculo. Mientras más lo ejercitan, más fácil es”. Además, planteó un criterio claro para tomar decisiones: “Piensen en esa ropa que está usando un lugar que no la van a usar… es como si tuvieran un inquilino que no paga alquiler”.
Ordenar según el uso y sostener hábitos
Una vez reducido el volumen, el siguiente paso es organizar con criterios funcionales. “Yo siempre soy más amiga de la practicidad”, sostuvo. Y advirtió: “Ordenar por color… es divino para la foto, pero eso no dura en el tiempo”.
Por eso, recomendó priorizar la lógica cotidiana: “Yo les recomiendo por frecuencia de uso”. En ese sentido, explicó que lo más utilizado debe estar siempre a mano: “En los cajones siempre lo más arriba es lo que más usamos”.
También insistió en adaptar el orden a cada realidad: “No hay una receta. Tiene que ser lo que a ustedes les resulte práctico… piensen también en sus necesidades y no en tener un placar o un vestidor de foto”.
En cuanto al guardado, remarcó la importancia de cuidar los detalles: “Doblan bonito… es tu ropa la que te vas a poner. Tratala con el respeto que merece”. Y sumó una recomendación clave para sostener el orden en el tiempo: “Todo tenés que recordar dónde está… es natural que vos, cuatro meses después, te olvides”.
Por último, sintetizó una idea central que atraviesa todo el proceso: “No hay placar o vestidor o casa chica… sino que hay demasiado”. Según explicó, el orden cotidiano depende menos del espacio disponible y más de la cantidad de objetos que se decide conservar.