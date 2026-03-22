El hábito diario que está arruinando el orden de tu hogar (y no lo sabías)

Mantener el orden en el hogar no requiere grandes transformaciones, sino incorporar hábitos simples y sostenidos en el tiempo. Así lo planteó Constanza Lima, organizadora profesional de espacios y creadora de Habitat Estudio de Organización, en diálogo con MDZ Radio , donde compartió una serie de consejos prácticos para aplicar todos los días.

“Decirles que no están solos. Es un estrés para todos, para mí también”, afirmó, al referirse al proceso de ordenar. En ese sentido, propuso evitar los cambios bruscos: “La idea es compartirles algunos tips para que esto sea más llevadero y sea como ir de shopping y encontrar todo lo que teníamos guardado y no un estresazo más”.

Uno de los ejes centrales es comenzar con pequeñas acciones diarias. “Les voy a sugerir que hagan como en dos etapas… y sino que lo hagan en etapas”, explicó. En esa línea, recomendó iniciar con un descarte liviano: “Este momento… es un buen momento para hacer un breve detox… sin mucha presión”.

Para facilitar esa tarea, aconsejó enfocarse en lo evidente: “Empiecen por lo más sencillo. Empezá por lo que te queda chico, por lo que se rompió, por lo que está manchado, por lo que está desteñido”. Y remarcó la importancia de la constancia: “Súper relajados… hoy tengo diez minutos. Al otro día, hacen tres, cuatro más”.

Lima comparó el hábito de descartar con un entrenamiento: “El descarte es como un músculo. Mientras más lo ejercitan, más fácil es”. Además, planteó un criterio claro para tomar decisiones: “Piensen en esa ropa que está usando un lugar que no la van a usar… es como si tuvieran un inquilino que no paga alquiler”.

Ordenar según el uso y sostener hábitos

Una vez reducido el volumen, el siguiente paso es organizar con criterios funcionales. “Yo siempre soy más amiga de la practicidad”, sostuvo. Y advirtió: “Ordenar por color… es divino para la foto, pero eso no dura en el tiempo”.

Por eso, recomendó priorizar la lógica cotidiana: “Yo les recomiendo por frecuencia de uso”. En ese sentido, explicó que lo más utilizado debe estar siempre a mano: “En los cajones siempre lo más arriba es lo que más usamos”.

También insistió en adaptar el orden a cada realidad: “No hay una receta. Tiene que ser lo que a ustedes les resulte práctico… piensen también en sus necesidades y no en tener un placar o un vestidor de foto”.

En cuanto al guardado, remarcó la importancia de cuidar los detalles: “Doblan bonito… es tu ropa la que te vas a poner. Tratala con el respeto que merece”. Y sumó una recomendación clave para sostener el orden en el tiempo: “Todo tenés que recordar dónde está… es natural que vos, cuatro meses después, te olvides”.

Por último, sintetizó una idea central que atraviesa todo el proceso: “No hay placar o vestidor o casa chica… sino que hay demasiado”. Según explicó, el orden cotidiano depende menos del espacio disponible y más de la cantidad de objetos que se decide conservar.