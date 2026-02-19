Reforma laboral: Karina Milei y la mesa política siguen de cerca la sesión en Diputados, donde peligra un artículo clave

El Gobierno se juega un pleno este jueves en la Cámara de Diputados , que trata desde las 14 el objetivo primario de Javier Milei para estas sesiones extraordinarias: la reforma laboral . Tras la eliminación del polémico artículo de las licencias médicas, el Ejecutivo no quiere dejar lugar a mayores modificaciones y por eso los principales alfiles políticos del presidente seguirán de cerca la sesión, incluida la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

A primera hora de la mañana, en el Gobierno regía un clima de expectativas. Desde las distintas tropas del oficialismo llegaban mensajes de optimismo respecto a que la sesión de esta tarde avance sin sobresaltos tras la decisión de eliminar el polémico artículo 44 , que había puesto en riesgo el acompañamiento de los bloques aliados.

El ítem en cuestión modificaba el actual régimen de licencias médicas y estipulaba que aquellos trabajadores que se vieran imposibilitados de trabajar, incluso en casos de enfermedades graves, pasarían a cobrar un 75% de su sueldo. En casos donde la afección hubiera surgido por riesgos tomados voluntariamente por el trabajador -como una lesión deportiva- el sueldo caería al 50%.

La iniciativa despertó el repudio público e incluso el de bloques aliados como el PRO o Innovación Federal, por lo que el Gobierno decidió priorizar el éxito del paquete legislativo y aceptó avanzar con un proyecto con modificaciones el miércoles en las comisiones. Sin embargo, el mensaje fue claro: el presidente no quiere más cambios.

Para garantizar que eso sea así, la Casa Rosada movilizó a algunos de sus principales alfiles de la mesa política hacia el Congreso para seguir el minuto a minuto de la sesión, reconociendo que podrían surgir dificultades sobre la marcha de la jornada.

El oficialismo alcanzó el quórum en la Cámara de Diputados y avanza el debate de la reforma laboral del Gobierno.

Uno de los que dirá presente en el recinto será el ministro del Interior, Diego Santilli, quien al igual que lo hizo en las últimas reuniones, trabajará codo a codo con el presidente de la cámara baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para asegurar las voluntades necesarias para el éxito de la reforma del oficialismo.

En la previa a la sesión, Santilli destacó "el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del presidente".

Quien es la máxima exponente de este último punto es la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien finalmente no acompañó a su hermano en su viaje a los Estados Unidos para participar de la cumbre del Consejo de Paz de Donald Trump en Washington DC. En su lugar, 'El Jefe' decidió quedarse en la Ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca las negociaciones parlamentarias.

En ese sentido, una alta fuente del Ejecutivo le aseguró a MDZ que la Hermanísima se apersonaría en el Congreso, tal como lo hizo cuando la reforma laboral se aprobó en el Senado la semana pasada. Junto con ella, se suelen mover sus principales aliados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el armador Eduardo 'Lule' Menem.

Karina Milei en el palo presidencial del Congreso Foto: NA Karina Milei podría asistir al palco presidencial del Congreso para seguir la sesión por la reforma laboral. NA

Los puntos de la reforma que corren peligro

Pese al optimismo inicial de las filas libertarias, una fuente al tanto de las negociaciones le advirtió a MDZ que a pocos minutos de iniciar la sesión, el oficialismo no contaba con todas las voluntades necesarias para la votación del artículo por artículo.

Según pudo saber este medio, si bien el quórum y la votación en general marcharía sin problemas, puntos centrales de la reforma como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) estaba muy justo de números. "Sería el más flojo, pero entiendo que sale", anticipó un operador libertario, aunque pocos minutos después otra fuente aseguró que el artículo "está muy complicado".

¿De qué se trata el FAL? Es el mecanismo que ideó el Gobierno como alternativa para que los empleadores cumplan el pago de las indemnizaciones y otras obligaciones laborales. De acuerdo al proyecto, el financiamiento del Fondo se realizará a través de contribuciones mensuales obligatorias por parte de los empleadores: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Estos porcentajes podrán incrementarse, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para MiPyMEs.

Quienes cuestionan la iniciativa, advierten que el FAL atenta contra el financiamiento de la caja de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que perdería unos US$2.300 millones.

En paralelo, otros artículos que podrían estar complicados con los votos son los que eliminan una serie de estatutos profesionales, entre ellos los del periodista, viajante de comercio y peluquero. Por otra parte, el objetivo del PRO de insistir con la habilitación de las billeteras virtuales para el pago de sueldos parecería descartado.

Con este escenario en la mira, el oficialismo se propone en un principio evitar que la reforma se vote artículo por artículo en la votación en particular, reemplazando esa modalidad con una votación por capítulos. Sin embargo, al momento de publicarse esta nota la modalidad aún no estaba clara.

En este contexto, la principal prioridad del Gobierno es asegurarse de que el proyecto no sufra nuevas modificaciones, para así la próxima semana llevar la iniciativa al Senado y aprobarla definitivamente tal como salió en un principio, salvo por el artículo de las licencias médicas.