Presenta:
marcha reforma laboral congreso
En Vivo

Marcha contra la reforma laboral: llegan sindicatos al Congreso y aumenta la tensión

Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT, en un día donde el Gobierno buscará que se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma laboral.

MDZ Sociedad

Este jueves 19 de febrero el clima está caliente. Desde las 00, rige el paro general impulsado por la CGT contra la reforma laboral. Esto afecta a varios servicios, entre ellos al transporte. Mientras tanto, se espera un caos de tránsito en Capital Federal por una marcha que llevarán a cabo otros sectores de la oposición.

Live Blog Post

Así funcionará el protocolo antipiquetes en la Plaza del Congreso

Según se informó, el operativo bajo el protocolo antipiquetes contará con participación de fuerzas federales de seguridad y de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Plaza del Congreso ya se instaló desde temprano el vallado en torno al Palacio Legislativo, ya que se espera una gran afluencia de manifestantes dado el paro general al que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT).

Seguir leyendo...

Live Blog Post

"El verdadero costo del paro": Jorge Macri criticó la medida de la CGT

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para cuestionar el paro general: "800.000 personas sin subte. 20 líneas de colectivo paralizadas. 29.000 personas sin sus turnos médicos. La Ciudad entera sin recolección de basura.", enumeró.

"Este es el verdadero costo del paro. Viejas prácticas que siempre terminan igual: tomando de rehén al que trabaja y quiere salir adelante. Esa lógica ya no va más", aseguró.

Live Blog Post

Tensión en Puente Pueyrredón entre la Policía y los manifestantes

En el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, los manifestantes se enfrentaron con la Prefectura e intentaron cortar el acceso a la capital por Avenida Mitre.

Los efectivos de la fuerza federal quedaron cara a cara con los militantes de las organizaciones sociales. La situación fue controlada tras un gran despliegue policial, pero se mantiene el clima de tensión.

Paro General Puente Pueyrredon II
Live Blog Post

Pami atenderá con normalidad en todo el país

En un comunicado oficial, Pami informó que la atención en las oficinas se encuentra garantizada y los afiliados pueden realizar trámites y consultas sin modificaciones en la prestación del servicio.

Además, los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales operan de manera habitual, lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones.

Live Blog Post

Estación Constitución, totalmente vacía

constitucion paro general cgt II
constitucion paro general cgt
constitucion paro general cgt III
Live Blog Post

Se liberó el tránsito en el Puente Pueyrredón tras un enfrentamiento entre la Policía y manifestantes

Pese a que la CGT no se movilizará, algunos sectores llevan adelante cortes, piquetes y concentraciones. Tal cual ocurrió en las primeras horas de la mañana en la Autopista Buenos Aires - La Plata, y en el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda. Allí, los manifestantes se enfrentaron con la Policía. Tras esto, se controló la situación y se liberó el lugar.

Enfrentamiento Entre Prefectura Y Manifestantes En Puente Pueyrredón
Live Blog Post

La CGT destacó un "importantísimo" acatamiento al paro general y redobló sus críticas a la reforma laboral

El cosecretario de la central obrera, Jorge Sola, dialogó en Radio Rivadavia sobre el paro general, una medida que consideró como "importantísima": "Todavía no puedo medirlo en porcentuales, pero desde ayer a las 10 de la noche, todo lo que tiene que ver con sectores fabriles que tienen turnos nocturnos, empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad".

En el marco del debate de la reforma laboral, el sindicalista cuestionó que el Gobierno "se olvida de que hay trabajadores que se quedan afuera del sistema y no pueden llegar a fin de mes".

Leé más haciendo clic acá

Live Blog Post

Aeroparque es un desierto: no hay vuelos este jueves

paro general cgt aeroparque
paro general cgt aeroparque III
Live Blog Post

Supermercados, carnicerías y kioscos abiertos y algunas líneas de colectivos funcionando

Si bien parecería que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra totalmente vacía por el paro general que impulsó la CGT, varios locales siguen abiertos, como supermercados, kioscos de diarios, carnicerías, farmacias y cafés.

También varias construcciones continuan con normal funcionamiento. Se pueden ver, asimismo, las líneas del bondi del grupo DOTA circular por las calles.

linea 101 dota paro de colectivos
linea 44 dota paro de colectivos
Live Blog Post

Todo lo que tenés que saber sobre el paro general de este jueves 19 de febrero

  • ¿Qué líneas de colectivo funcionan hoy? Principalmente las del Grupo DOTA, como las líneas 7, 8, 21, 28, 101, 117, entre otras. La línea 60 tiene un servicio limitado.
  • ¿Hay clases y atención en bancos? No, ambos servicios están afectados por el paro general de la CGT.
  • ¿Cómo está la seguridad en el centro porteño? Existe un fuerte operativo con vallados en el Congreso y Plaza de Mayo. Se aplica el protocolo antipiquetes y se realizan controles exhaustivos en los accesos.
  • ¿A qué hora es la sesión por la reforma laboral? La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para las 14:00.
  • ¿La CGT moviliza al Congreso? No. La principal central obrera y la UTEP convocaron al paro sin movilización, buscando que "no haya nadie en la calle". Quienes marchan son los partidos de izquierda, ATE y gremios radicalizados.

Live Blog Post

Mapa de cortes y seguridad en el Congreso

El epicentro de las movilizaciones es el Congreso de la Nación. El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, aplicará el protocolo antipiquetes y dispuso un vallado preventivo tanto en el Palacio Legislativo como en la Plaza de Mayo.

Las principales zonas de concentración y posibles cortes son:

  • Congreso de la Nación: Punto central de la marcha de organizaciones de izquierda, piqueteros y el Frente de Sindicatos Unidos (ATE, UOM, Aceiteros, CTA).
  • Avenida de Mayo y Salta: Concentración del Frente de Sindicatos Unidos desde las 12:00.
  • Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo: Punto de reunión de las dos CTA y ATE a partir de las 12:00.
  • Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao: Zona asignada a las organizaciones de jubilados.
  • Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos: Delegación de la UTEP.
  • Avenida Rivadavia y Entre Ríos: Concentración del Polo Obrero y otras agrupaciones piqueteras.
Live Blog Post

¿Qué servicios están afectados este jueves por el paro general y cómo funcionará la administración pública?

  • Bancos y Escuelas: Los establecimientos permanecen cerrados o con actividad nula por la adhesión de sus trabajadores.
  • Recolección de Residuos: El servicio está interrumpido, lo que ha provocado que los contenedores en varios barrios porteños se encuentren desbordados.
  • Administración Pública: Se ve afectada, aunque el Gobierno adelantó que descontará el día a los empleados estatales que se sumen a la protesta.
Live Blog Post

Colectivos, trenes, subtes, vuelos y taxis: ¿qué funciona y qué no?

El transporte es uno de los sectores con mayor adhesión, aunque el panorama es mixto según la empresa y el gremio.

  • Colectivos: La mayoría de las líneas se encuentran paralizadas. Sin embargo, el Grupo DOTA mantiene en circulación 65 líneas con cronogramas de día hábil. Algunas de las líneas que prestan servicio normal son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188 y diversas líneas provinciales del 300 al 500. Por su parte, la línea 60 funciona con un servicio muy reducido.
  • Trenes, Subtes y Vuelos: Estos servicios se encuentran afectados por la medida de fuerza gremial.
  • Taxis y Aplicaciones: Se ha registrado movimiento de taxis y vehículos de aplicaciones que prestan servicio de manera habitual.
  • Servicios Alternativos: En zonas como Liniers, se observan micros alternativos que realizan traslados desde el oeste del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires con tarifas en efectivo de entre 3.000 y 5.000 pesos.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos