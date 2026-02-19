Marcha contra la reforma laboral: llegan sindicatos al Congreso y aumenta la tensión

Live Blog Post

Así funcionará el protocolo antipiquetes en la Plaza del Congreso

Según se informó, el operativo bajo el protocolo antipiquetes contará con participación de fuerzas federales de seguridad y de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Plaza del Congreso ya se instaló desde temprano el vallado en torno al Palacio Legislativo, ya que se espera una gran afluencia de manifestantes dado el paro general al que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT).

