Cuba sufrió otro apagón masivo: es el tercero en menos de dos semanas

El apagón total del sistema eléctrico dejó nuevamente sin servicio a toda la isla de Cuba. La crisis se profundiza por la escasez de combustible.

Cuba volvió a quedar a oscuras este martes tras registrarse una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el tercer apagón general en menos de dos semanas, en un contexto de creciente crisis energética que afecta a toda la isla.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la interrupción se produjo a las 11:05 hora local (15:05 GMT) y confirmó la salida total del sistema eléctrico. Poco después, el Ministerio de Energía y Minas comunicó que se activaron los protocolos para restablecer el servicio, aunque no precisó cuánto demandaría la recuperación.

Horas antes del colapso, la propia UNE había advertido sobre un panorama crítico para la jornada. El parte diario proyectaba un déficit de 2.160 megavatios durante el horario de mayor consumo, con una capacidad de generación capaz de cubrir menos de un tercio de la demanda nacional, anticipando un escenario de máxima tensión para el sistema.

Se trata del tercer colapso del SEN en julio, luego de los registrados el 6 y el 10 de este mes, ambos caracterizados por un restablecimiento paulatino que se extendió durante varias horas.

Apagón y crisis energética La situación energética se agravó en los primeros meses de 2026, cuando nuevas sanciones impulsadas por Estados Unidos restringieron el envío de combustible hacia Cuba. Según datos oficiales, en los últimos seis meses la isla recibió únicamente un cargamento procedente de Rusia con 100.000 toneladas de petróleo, una cifra insuficiente para abastecer las necesidades del país.