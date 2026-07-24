Estados Unidos ya aplica aranceles y la Unión Europea los acepta de buena gana

Desde Bruselas, la Unión Europea valora positivamente los nuevos aranceles de Estados Unidos por "ajustarse al acuerdo" que cerraron.

La Comisión Europea de la Unión Europea ha valorado positivamente que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos mantengan para la Unión Europea un gravamen global del 10%, en línea con el acuerdo comercial alcanzado entre ambas partes, y recuperen las exenciones para productos como el corcho y los diamantes.

"La UE valora positivamente que este resultado esté en consonancia con los compromisos arancelarios de Estados Unidos acordados en la declaración conjunta entre la UE y Estados Unidos", ha indicado el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que las medidas publicadas por Washington establecen para la UE un tipo arancelario global del 10% y reintroducen exenciones adicionales para productos como el corcho y los diamantes, que se suman a las ya existentes para las aeronaves y sus componentes, los medicamentos genéricos y los principios activos farmacéuticos.

La Unión Europea y un "impulso positivo" Según la Comisión de la Unión Europea, este resultado aporta un "impulso positivo" para "seguir explorando nuevas exenciones arancelarias y profundizar la cooperación" entre ambas partes en ámbitos como las materias primas críticas, la seguridad económica, la inteligencia artificial y las cuestiones digitales.

El Ejecutivo comunitario, que "toma nota" de la publicación de las medidas definitivas por parte de la Casa Blanca, ha recordado además que ya cumplió su parte del acuerdo, puesto que sus compromisos entraron en vigor el pasado 1 de julio, y espera que Washington siga respetando la declaración conjunta también en futuras investigaciones comerciales.