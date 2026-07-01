Donald Trump se impone: la Unión Europea libera a Estados Unidos de aranceles

La Unión Europea aplica desde hoy la eliminación de aranceles sobre importaciones industriales de Estados Unidos y permite un acceso preferencial a productos agrícolas y mariscos estadounidenses, claves de la tregua acordada con Donald Trump , quien aceptó limitar en un 15% los aranceles sobre compras a la Unión Europea -techo que no se aplica al acero ni al aluminio europeos-.

"Hoy la UE elimina los aranceles sobre las importaciones de productos industriales de Estados Unidos . Es una buena noticia para el comercio transatlántico", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, en un breve mensaje compartido en redes sociales.

La conservadora alemana, que negoció con Trump las condiciones del acuerdo en julio del pasado año en una reunión bilateral en la residencia del presidente de Estados Unidos en Escocia, ha asegurado que el pacto por el que la UE renuncia a toda represalia arancelaria por el 15% de arancel norteamericano sobre la mayoría de las producciones europeas otorga "más previsibilidad, más opciones y mejores precios para las empresas y los consumidores".

"Es un recuerdo de que la relación transatlántica es la más valiosa del mundo. Sigamos construyendo sobre ella", ha pedido Von der Leyen, el día en que entran en vigor las dos legislaciones comunitarias que el bloque ha tenido que desarrollar para poder aplicar el acuerdo antes de que se cumpliera el ultimátum dado por Trump el próximo 4 de julio, bajo amenaza de nuevos aranceles si no culminaba el proceso a tiempo.

También a través de las redes sociales, el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialista alemán Bernd Lange, ha puesto en valor que el acuerdo entra en vigor enmendado con una "red de seguridad" que la Eurocámara puso como condición para permitir su ratificación .

Las amenazas de Donald Trump

"Las últimas amenazas de Trump muestran que aún utiliza los aranceles como un arma política. Pero Europa no está indefensa: Tenemos herramientas para reaccionar", ha remachado.

Donald Trump usa la presión de los aranceles con la Unión Europea. Foto Efe EFE

Se refiere en concreto a las salvaguardas que completan el acuerdo y que permitirán suspenderlo o pausarlo en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales --como los que anunció tras el fallo en contra de la justicia pero no ha llegado a aplicar a la UE--.

También se dará si dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis abierta por Groenlandia.

Controvertido acuerdo

Las condiciones incorporadas incluyen otro aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos ya que si para el 31 de diciembre de este 2026 no se ha rebajado ese gravamen al techo del 15% pactado para el resto de producciones, la UE estará facultada para suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos.

El marco que permite aplicar el acuerdo expirará en todo caso a finales de 2029 de forma automática, salvo que el bloque decida una prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea, además, deberá llevar a cabo informes trimestrales y se prevén mecanismos de supervisión europarlamentaria.

El controvertido acuerdo que cerró la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump incluye también compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial sobre la que tiene competencias Bruselas, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más. Sin embargo, estas disposiciones no se recogen en las normas que entran en vigor este miércoles ya que se trata de medidas que trascienden las competencias de Von der Leyen y recaen sobre los Estados miembro. Efe