Cambian los vuelos: la decisión de la Unión Europea que elimina un cargo extra para los pasajeros

La Unión Europea avanzó con una medida que cambia la forma de viajar. El Parlamento acordó prohibir el cobro extra por el equipaje de mano en los vuelos internos. La reforma también suma nuevas indemnizaciones por demoras, elimina cargos ocultos y amplía los derechos de los pasajeros.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que los pasajeros conozcan el precio final del pasaje desde el primer momento y terminar con las diferencias de criterios entre las aerolíneas, que hasta ahora aplicaban políticas propias.

La Unión Europea tomó una definición que busca mayor transparencia en las tarifas de los vuelos.

Una vez que se completen las revisiones legales de rutina, las compañías estarán obligadas a mostrar la tarifa final con el equipaje incluido antes de comenzar el proceso de reserva.

La nueva normativa establece que cada pasajero tendrá derecho a llevar a bordo una valija de cabina de hasta siete kilos sin pagar un cargo adicional, además de un bolso personal o una mochila pequeña que pueda ubicarse debajo del asiento delantero.

La reforma no solo alcanza al equipaje de mano, sino que incorpora una serie de beneficios para reforzar los derechos de los viajeros.

Uno de los principales cambios es la eliminación de la cláusula “no-show”, por lo que las aerolíneas ya no podrán cancelar automáticamente el vuelo de regreso si un pasajero no utilizó el tramo de ida.

Además, los grupos familiares y las personas con movilidad reducida tendrán garantizado el derecho a sentarse juntos sin pagar un adicional por la selección de asientos.

Indemnizaciones por demoras y cancelaciones

El nuevo marco regulatorio también endurece las obligaciones de las compañías aéreas y fija un plazo máximo de 30 días para responder los reclamos de los pasajeros.

En caso de demoras superiores a tres horas o cancelaciones cercanas a la fecha del viaje, las compensaciones serán de:

250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.

400 euros para vuelos dentro de la Unión Europea o de hasta 3.500 kilómetros.

600 euros para los trayectos de mayor distancia.

Además, si una empresa cancela un vuelo, deberá ofrecer una alternativa dentro de las tres horas siguientes. Si no lo hace, el pasajero podrá organizar su propio traslado y reclamar un reintegro de hasta el 400% del valor del pasaje original.

Tras esta decisión, si la normativa supera las últimas revisiones legales, los viajeros que vuelen dentro de Europa tendrán un esquema unificado de derechos, con mayor transparencia en las tarifas y menos gastos sorpresa al momento de comprar un pasaje.