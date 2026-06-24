Por qué el 24 de junio es considerado el "día más argentino" de todos los tiempos

Como ningún otro día, el 24 de junio reúne nacimientos y muertes de figuras históricas que marcaron la cultura, el deporte y la identidad argentina.

El 24 de junio reúne aniversarios de varias figuras claves para la cultura argentina. Foto: fotobaires

Argentina tiene múltiples fechas patrias que conmemoran hitos clave de su historia y son fundamentales para la identidad nacional. Sin embargo, en los últimos años comenzó a instalarse una fecha fuera del calendario oficial que se popularizó como el “día más argentino”: el 24 de junio.

Este día es conocido por una inexplicable coincidencia de aniversarios que involucran a algunas de las figuras más importantes de la historia nacional. Desde Lionel Messi hasta Carlos Gardel y Rodrigo Bueno, entre otros ídolos argentinos, la fecha concentra en un solo día gran parte del ADN cultural del país.

El cantor de tango Carlos Galdel falleció un 24 de junio, al igual que el cuartetero Rodrigo Bueno. Qué figuras nacieron un 24 de junio Entre los nacimientos más destacados de la fecha aparecen nombres que atraviesan distintas generaciones y disciplinas:

Lionel Messi: capitán de la Selección argentina y Campeón del mundo en Qatar 2022, múltiple ganador del Balón de Oro y máximo referente del fútbol argentino contemporáneo.

Juan Román Riquelme: ídolo y presidente de Boca Juniors y uno de los máximos referentes del fútbol local, con títulos nacionales e internacionales.

Juan Manuel Fangio: leyenda del automovilismo mundial y cinco veces campeón de Fórmula 1. En conmemoración a su nacimiento se celebra el Día Nacional del Piloto.

Duki: referente del trap argentino y figura clave de la música urbana. Surgió de las batallas de freestyle y se convirtió en uno de los artistas más influyentes de la nueva escena musical del país.

Ernesto Sábato: escritor emblemático de la literatura argentina, autor de obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas. Además, escribió el conocido prólogo del Nunca más y tuvo un rol clave en la confección del informe. Las despedidas históricas del 24 de junio El 24 de junio también quedó asociado a momentos de fuerte carga simbólica por las figuras que fallecieron en esta fecha.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Carlos Gardel, máximo exponente del tango, cuya muerte en un accidente aéreo en Medellín ocurrió en el punto más alto de su carrera.