Pilates para rodillas sanas: una rutina para hacer en casa y en pocos minutos

Ejercicios inspirados en una disciplina centenaria que combina movimeintos suaves y sin impacto para fortalecer las rodillas desde casa.

El dolor de rodilla es una molestia común, pero afortunadamente existe una forma de fortalecerlas, alinearlas y evitar lesiones desde casa. La clave es una correcta rutina de pilates que esté enfocada en esta articulación, que cabe destacar que no reemplaza la fisioterapia.

La rodilla es propensa a lesionarse ya sea por desgaste, una caída o mal movimiento. El pilates crea equilibrio muscular y buena alineación, recuperando la movilidad. Además, el pilates enseña a moverse con consciencia, lo que disminuye la tensión de los músculos y mejora la forma en que nos movemos durante el día a día.

ejercicio sueño El pilates ayuda a corregir la postura. Shutterstock La rutina de pilates Un ejercicio clásico es el puente de hombros. Este se hace tumbado boca abajo y con las rodillas dobladas. Colocá un aro de pilates o toalla entre las rodillas y apretalo suavemente mientras elevás la pelvis, activando los glúteos y cara interna de los muslos.

La elevación de pierna estirada es un ejercicio que trabaja cada músculo de forma aislada. También tumbado, mantené una pierna apoyada y la otra estirada. Subí la pierna estirada hasta la altura de la rodilla, aguantá unos segundos y bajá lentamente sin tocar el suelo.

Pilates en casa Una rutina para hacer en casa y sin peso. Shutterstock La serie lateral de piernas es clave para fortalecer las piernas. Comenzá tumbado de lado con rodillas dobladas a 90°. Abrí las rodillas imitando el movimiento de una almeja, manteniendo los talones juntos. Es posible que sientas el esfuerzo en el glúteo medio.