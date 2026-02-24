Pilates para rodillas sanas: una rutina para hacer en casa y en pocos minutos
Ejercicios inspirados en una disciplina centenaria que combina movimeintos suaves y sin impacto para fortalecer las rodillas desde casa.
El dolor de rodilla es una molestia común, pero afortunadamente existe una forma de fortalecerlas, alinearlas y evitar lesiones desde casa. La clave es una correcta rutina de pilates que esté enfocada en esta articulación, que cabe destacar que no reemplaza la fisioterapia.
La rodilla es propensa a lesionarse ya sea por desgaste, una caída o mal movimiento. El pilates crea equilibrio muscular y buena alineación, recuperando la movilidad. Además, el pilates enseña a moverse con consciencia, lo que disminuye la tensión de los músculos y mejora la forma en que nos movemos durante el día a día.
Te Podría Interesar
La rutina de pilates
Un ejercicio clásico es el puente de hombros. Este se hace tumbado boca abajo y con las rodillas dobladas. Colocá un aro de pilates o toalla entre las rodillas y apretalo suavemente mientras elevás la pelvis, activando los glúteos y cara interna de los muslos.
La elevación de pierna estirada es un ejercicio que trabaja cada músculo de forma aislada. También tumbado, mantené una pierna apoyada y la otra estirada. Subí la pierna estirada hasta la altura de la rodilla, aguantá unos segundos y bajá lentamente sin tocar el suelo.
La serie lateral de piernas es clave para fortalecer las piernas. Comenzá tumbado de lado con rodillas dobladas a 90°. Abrí las rodillas imitando el movimiento de una almeja, manteniendo los talones juntos. Es posible que sientas el esfuerzo en el glúteo medio.
El dolor de rodillas puede aumentar si no se realizan los ejercicios correctos. Por eso tenés que evitar el alto impacto como saltos y flexiones profundas de rodilla. Y para que se fortalezca tenés que repetir estos ejercicios entre 3-4 veces por semana.