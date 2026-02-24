La IA define qué trabajos podrían quedar obsoletos por la tecnología

El avance de la tecnología y la inteligencia artificial reconfigura el mercado laboral y pone en debate qué trabajos podrían quedar desplazados.

El avance de la inteligencia artificial (IA) y la automotización volvió a instalar el debate sobre el futuro de los trabajos tradicionales. Mientras las herramientas tecnológicas se integran a empresas, comercios y servicios, ciertos puestos comienzan a ponerse en juego o a transformarse.

Los sistemas basados en IA ya pueden realizar tareas repetitivas, análisis de datos, redacción automatizada, atención al cliente mediante chatbots y procesamiento administrativo. Este escenario impacta principalmente en empleos operativos y de baja complejidad técnica, donde la automatización resulta más eficiente y menos costosa.

Qué trabajos están más expuestos La inteligencia artificial apunta a los puestos administrativos como los que tienen mayor riesgo de obsolescencia. Aquellos puestos que se encargan de cargar datos de manera manual, operadores de telemarketing, cajeros en comercios con sistemas de autopago, entre otros.

Humanos en Alquiler-IA - Portada Algunos empleos administrativos son los más expuestos a la IA. shutterstock Por otro lado, también destaca que áreas como la contabilidad básica ya tiene cambios debido al avance de la tecnología. Al igual que otros empleos tradicionales como traductor o ciertos trabajos en lógistica donde los sistemas inteligentes optimizan rutas sin la intervención humana.