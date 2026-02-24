Infarto en mujeres: riesgos ignorados que hoy alarman a médicos
Infarto femenino: señales ocultas que elevan el riesgo. Por qué el infarto en mujeres aún se diagnostica tarde.
Ocurre más de lo que se cree. El infarto en mujeres sigue rodeado de silencios, diagnósticos tardíos y señales que no siempre se toman en serio. Datos recientes de Europa revelan un perfil distinto al masculino. No solo influyen la presión alta o el colesterol. También pesan factores ginecológicos, emocionales y sociales que rara vez se preguntan en una consulta.
Infarto en mujeres y los riesgos
Los primeros resultados del registro GEDI-ACS muestran una realidad clara. El 86% de las mujeres analizadas sufrió su primer evento cardiovascular a los 68 años. La mayoría no tenía antecedentes cardíacos previos. Además, más del 85% presentó bajo nivel de alfabetización sanitaria, lo que retrasa la consulta y agrava el cuadro.
Los factores clásicos siguen presentes. El 83,6% tenía dislipidemia, el 77,9% hipertensión y la mitad antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue otro. Un tercio de las pacientes sufrió un tipo de infarto sin obstrucción visible en las arterias, conocido como MINOCA, frecuente en mujeres y sin guías terapéuticas claras.
A esto se suman riesgos poco explorados. El 32% registró abortos espontáneos previos. Un 16% atravesó menopausia precoz. Las enfermedades autoinmunes aparecieron en casi un tercio de los casos. La ansiedad y la depresión afectaron al 42% de las participantes, con impacto directo en síntomas y evolución.
Estos hallazgos fueron presentados por equipos del Instituto Científico IRCCS San Raffaele durante una cumbre de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas, ligada a la Sociedad Europea de Cardiología. El debate ya está abierto.