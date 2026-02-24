Infarto en mujeres: riesgos ignorados que hoy alarman a médicos

Infarto femenino: señales ocultas que elevan el riesgo. Por qué el infarto en mujeres aún se diagnostica tarde.

Ocurre más de lo que se cree. El infarto en mujeres sigue rodeado de silencios, diagnósticos tardíos y señales que no siempre se toman en serio. Datos recientes de Europa revelan un perfil distinto al masculino. No solo influyen la presión alta o el colesterol. También pesan factores ginecológicos, emocionales y sociales que rara vez se preguntan en una consulta.

infarto Los factores clásicos siguen presentes. El 83,6% tenía dislipidemia, el 77,9% hipertensión y la mitad antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue otro. Un tercio de las pacientes sufrió un tipo de infarto sin obstrucción visible en las arterias, conocido como MINOCA, frecuente en mujeres y sin guías terapéuticas claras.

infarto 4 A esto se suman riesgos poco explorados. El 32% registró abortos espontáneos previos. Un 16% atravesó menopausia precoz. Las enfermedades autoinmunes aparecieron en casi un tercio de los casos. La ansiedad y la depresión afectaron al 42% de las participantes, con impacto directo en síntomas y evolución.