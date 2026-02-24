Chau tinturas caras: el truco con bicarbonato de sodio para atenuar canas que es furor

El bicarbonato de sodio es un aliado inesperado para combatir las molestas canas que aparecen con el paso de los años.

Con el paso del tiempo la aparición de canas es inevitable. Es un proceso biológico que termina afectando a hombres y mujeres. Si bien el mercado ofrece una gran cantidad de tinturas químicas, el bicarbonato de sodio es un aliado inesperado.

Bicarbonato de sodio contra las canas En este caso el bicarbonato de sodio permite mantener el pH de cabello en niveles óptimos lo que puede influir en la retención del pigmento natural y mejorar así la textura de las hebras que pierden su color.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp852rvrnljo El bicarbonato de sodio ayuda a atenuar las canas. Ashley Sukru Paso a paso Para aprovechar los beneficios sin arruinar ni resecar el cabello hay que preparar bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una consistencia cremosa y homogénea. Se trata de que sea lo suficientemente densa como para que no chorree.

Después se esparce sobre el cabello húmedo asegurándose de cubrir las zonas donde hay canas visibles. Se deja actuar unos diez minutos porque es un ingrediente activo potente. Luego lavar con abundante agua y champú. Es importante eliminar los residuos para evitar irritaciones. Este proceso se puede repetir una vez por semana.

También el bicarbonato de sodio se puede usar para tener las uñas más blancas y sanas. Se mezcla una cucharada del producto con agua y se frota con algodón. Dejar actuar cinco minutos y se notará la limpieza al instante.