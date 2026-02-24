Escapada para Semana Santa: dos ciudades de Brasil con estilo colonial, cascadas y chocolaterías

Te contamos cuáles son las atracciones que tenés que visitar, opciones de hospedaje y por qué deberías conocer estos rincones de Brasil.

Los argentinos cruzan la frontera para descansar en las playas del sur de Brasil, con aguas cálidas y caipiriñas. Pero el país vecino cuenta con otros destinos tranquilos, perfectos para pasar el tiempo en pareja o en familia durante el fin de semana de Semana Santa.

Las propuestas destacadas son Gramado y Canela, dos ciudades con una arquitectura europea alpina, excelente gastronomía, parques temáticos, postales que parecen de película y una amplia variedad de actividades al aire libre. Ir en Semana Santa es uno de los mejores planes porque todo se viste de chocolate por Pascua.

Cascada-caracol-gramado-canela-brasil Dos lugares para visitar en Brasil. Turismo de Brasil ¿Qué hacer en estos rincones de Brasil? Una de las actividades más populares de Gramado es visitar el centro y la Rua Coberta. Es el corazón del pueblo y hay chocolaterías, tiendas de souvenirs y restaurantes con platos alemanes e italianos. A veces hay actividades culturales y decoración típica, ideal para recorrer durante el día o la noche.

En Canela se encuentra la Catedral de Pedra. Es uno de los puntos más visitados por su arquitectura neogótica y su torre de 65 metros de altura. También se alberga el Parque Estadual do Caracol con una cascada de 131 metros que se puede ver desde un mirador o desde abajo.