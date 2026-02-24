Escapada para Semana Santa: dos ciudades de Brasil con estilo colonial, cascadas y chocolaterías
Te contamos cuáles son las atracciones que tenés que visitar, opciones de hospedaje y por qué deberías conocer estos rincones de Brasil.
Los argentinos cruzan la frontera para descansar en las playas del sur de Brasil, con aguas cálidas y caipiriñas. Pero el país vecino cuenta con otros destinos tranquilos, perfectos para pasar el tiempo en pareja o en familia durante el fin de semana de Semana Santa.
Las propuestas destacadas son Gramado y Canela, dos ciudades con una arquitectura europea alpina, excelente gastronomía, parques temáticos, postales que parecen de película y una amplia variedad de actividades al aire libre. Ir en Semana Santa es uno de los mejores planes porque todo se viste de chocolate por Pascua.
¿Qué hacer en estos rincones de Brasil?
Una de las actividades más populares de Gramado es visitar el centro y la Rua Coberta. Es el corazón del pueblo y hay chocolaterías, tiendas de souvenirs y restaurantes con platos alemanes e italianos. A veces hay actividades culturales y decoración típica, ideal para recorrer durante el día o la noche.
En Canela se encuentra la Catedral de Pedra. Es uno de los puntos más visitados por su arquitectura neogótica y su torre de 65 metros de altura. También se alberga el Parque Estadual do Caracol con una cascada de 131 metros que se puede ver desde un mirador o desde abajo.
En cuanto a alojamiento, la mayoría de los viajeros eligen Gramado porque tiene una amplia oferta hotelera. Aunque Canela cuenta con una gran variedad de hospedaje y es más económico. Sin embargo, ambos pueblos están muy cerca y se puede viajar de uno a otro en ómnibus.