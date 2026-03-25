Quedan pocos días: el signo del zodiaco que debe tomar una decisión clave para cambiar su destino

Una decisión puede cambiar el destino de Capricornio, pero debe darse prisa para empezar abril con el pie correcto.

Marzo llega a su fin y, según la astrología, hay un signo del zodiaco que deberá resolver asuntos pendientes antes de cerrar el mes. Este proceso será clave para comenzar abril con mayor claridad, lejos de conflictos y enfocado en sus objetivos personales.

El signo señalado es Capricornio. Los últimos días del mes se presentan como un momento decisivo para buscar estabilidad emocional y definir prioridades. Este cierre de etapa permitirá encarar nuevos proyectos, viajes y cambios positivos que vienen postergándose desde principios de año.

astrología Capricornio, el signo del zodiaco que debe tomar una decisión clave. Shutterstock Sin embargo, para avanzar es necesario revisar el pasado y tomar decisiones firmes, especialmente en lo vinculado a relaciones que ya no aportan bienestar. Los vínculos marcados por la tensión constante pueden generar desgaste emocional, ansiedad y pérdida de energía, afectando también la autoestima.

Cómo es el signo del zodiaco Capricornio suele mostrarse leal y perseverante, lo que en algunos casos lo lleva a sostener relaciones incluso cuando resultan negativas. La tendencia a justificar comportamientos o esperar cambios puede prolongar situaciones poco saludables. No obstante, cuando reconoce el desgaste, es capaz de poner límites y priorizar su bienestar.