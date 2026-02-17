3 ejercicios de pilates para eliminar la joroba y se pueden hacer en casa

El pilates evita que se caigan los hombros hacia adelante y relaja algunos músculos clave para mejorar la postura.

Pasar el día sentado frente a un escritorio puede traer graves consecuencias para la postura. Es posible que notes rigidez en el cuello, tensión en los hombros o dolor lumbar. Pero la buena noticia es que existen tres ejercicios de pilates que se pueden hacer en casa y son efectivos para corregir la postura y prevenir la joroba.

El pilates es clave para esta situación porque activa el core en cada movimiento y tonifica los estabilizadores más profundos de la columna, el suelo pélvico y el diafragma. Al fortalecer esa zona, se crea una estructura que mantiene alineado el cuerpo durante todo el día.

Pilates en casa perfecto para reducir la cintura. Foto: Shutterstock Pilates en casa perfecto para mejorar la postura. Shutterstock La rutina con ejercicios de pilates La extensión de columna es el primer ejercicio. Para hacerlo tenés que colocarte boca abajo con las mano a los costados de los hombros. Al inhalar, presioná ligeramente el suelo y elevá el pecho manteniendo la mirada hacia abajo para no tensar el cuello. Con este movimiento fortalezas los extensores de la espalda y ayuda a abrir la caja torácica.

El ejercicio de la W es el segundo de esta rutina. Se puede hacer parado o sentada, según la comodidad de cada uno. Después doblá los codos a 90° y llevalos hacia atrás y hacia abajo. El movimiento acostumbra a los hombros a mantenerse en su lugar, evitando que se caigan hacia adelante.