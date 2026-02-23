Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su reina departamental de la Vendimia
La representante de La Pega ganó por solo dos votos tras el espectáculo “90 Cosechas de Historias” de Lavalle.
Después de dos cambios de fecha y de un cielo que obligó a reprogramar planes, Lavalle finalmente coronó a su nueva soberana en el predio verde del Polideportivo Municipal. Allí, en el corazón del departamento, fue elegida Micaela Canselmo, representante de La Pega, como reina departamental de la Vendimia, tras el espectáculo “90 Cosechas de Historias”.
Con su consagración, quedaron definidas las 18 jóvenes que representarán a sus departamentos el próximo 7 de marzo en el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La elección de reina y virreina se realizó con el voto del público, según la terminación de DNI que resultó de un sorteo con bolillero que favoreció a los números 3 y 1. Pudieron votar mayores de 16 años que acreditaron con DNI físico su domicilio en el departamento, en puntos ubicados a la derecha e izquierda del escenario. Minutos después de las 20:30 horas se llevó a cabo la Bendición de los Frutos departamental, con la participación de referentes religiosos y soberanas. En la antesala del espectáculo, el escenario se colmó de folclore gracias a los talleres culturales locales.
La diferencia final fue mínima: Micaela Canselmo obtuvo 48 votos, mientras que Tania Ivón Astudillo Torres, de Gustavo André, alcanzó 46 y fue coronada virreina. En tercer lugar, con 34 votos, quedó Micaela Belén Serralta, de Tres de Mayo, distinguida como primera princesa.
El espectáculo artístico, dirigido por Moisés Moral, comenzó a las 21:45 horas y se extendió durante una hora con 147 artistas en escena. La propuesta se alineó con el espíritu general de la Vendimia 2026, orientado a recuperar la historia del pueblo mendocino y, en este caso, lavallino. La trama se organizó en torno a los 90 años de la simbólica Finca “La Esperanza”, celebrando nueve décadas de trabajo y cosechas.
El guion recorrió la memoria local con énfasis en la identidad, el valor del trabajo, la fe, la familia y la comunidad, sin olvidar el agradecimiento por la cosecha. Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a la herencia Huarpe, destacando su aporte fundamental como primeros hacedores de acequias para irrigar la tierra. Además de la vid, se puso en relieve la producción de melones y miel, íconos del perfil productivo del departamento.
El relato tuvo un protagonista entrañable: Don Ernesto, que apareció en su camioneta cargada de damajuanas. El vino que transportaba simbolizaba memoria, raíces y la esencia de la comunidad, de la familia y de las mujeres lavallinas. Cada vino representó un valor profundo, como el esfuerzo, la historia ancestral, el trabajo y la energía joven asociada al progreso.
Además, este año, el departamento será anfitrión por primera vez del Paseo Federal y de la Bendición de los Frutos provincial, eventos que abrirán las actividades de la Vendimia Central. El Paseo se desarrollará del 23 al 27 de febrero en el mismo predio, y la Bendición tendrá lugar el último día. Además, el calendario incluyó el Festival de Jocolí “Portal de Mendoza” en noviembre, el Festival del Melón y la Sandía en enero y el Festival del Cosechador a fines de febrero, como antesala de la Bendición.