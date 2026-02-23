Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su reina departamental de la Vendimia

Después de dos cambios de fecha y de un cielo que obligó a reprogramar planes, Lavalle finalmente coronó a su nueva soberana en el predio verde del Polideportivo Municipal. Allí, en el corazón del departamento, fue elegida Micaela Canselmo, representante de La Pega, como reina departamental de la Vendimia , tras el espectáculo “90 Cosechas de Historias”.

Con su consagración, quedaron definidas las 18 jóvenes que representarán a sus departamentos el próximo 7 de marzo en el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

La elección de reina y virreina se realizó con el voto del público, según la terminación de DNI que resultó de un sorteo con bolillero que favoreció a los números 3 y 1. Pudieron votar mayores de 16 años que acreditaron con DNI físico su domicilio en el departamento, en puntos ubicados a la derecha e izquierda del escenario. Minutos después de las 20:30 horas se llevó a cabo la Bendición de los Frutos departamental, con la participación de referentes religiosos y soberanas. En la antesala del espectáculo, el escenario se colmó de folclore gracias a los talleres culturales locales.

La diferencia final fue mínima: Micaela Canselmo obtuvo 48 votos, mientras que Tania Ivón Astudillo Torres, de Gustavo André, alcanzó 46 y fue coronada virreina. En tercer lugar, con 34 votos, quedó Micaela Belén Serralta, de Tres de Mayo, distinguida como primera princesa.

El espectáculo artístico, dirigido por Moisés Moral, comenzó a las 21:45 horas y se extendió durante una hora con 147 artistas en escena. La propuesta se alineó con el espíritu general de la Vendimia 2026, orientado a recuperar la historia del pueblo mendocino y, en este caso, lavallino. La trama se organizó en torno a los 90 años de la simbólica Finca “La Esperanza”, celebrando nueve décadas de trabajo y cosechas.

El guion recorrió la memoria local con énfasis en la identidad, el valor del trabajo, la fe, la familia y la comunidad, sin olvidar el agradecimiento por la cosecha. Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a la herencia Huarpe, destacando su aporte fundamental como primeros hacedores de acequias para irrigar la tierra. Además de la vid, se puso en relieve la producción de melones y miel, íconos del perfil productivo del departamento.

El relato tuvo un protagonista entrañable: Don Ernesto, que apareció en su camioneta cargada de damajuanas. El vino que transportaba simbolizaba memoria, raíces y la esencia de la comunidad, de la familia y de las mujeres lavallinas. Cada vino representó un valor profundo, como el esfuerzo, la historia ancestral, el trabajo y la energía joven asociada al progreso.

Además, este año, el departamento será anfitrión por primera vez del Paseo Federal y de la Bendición de los Frutos provincial, eventos que abrirán las actividades de la Vendimia Central. El Paseo se desarrollará del 23 al 27 de febrero en el mismo predio, y la Bendición tendrá lugar el último día. Además, el calendario incluyó el Festival de Jocolí “Portal de Mendoza” en noviembre, el Festival del Melón y la Sandía en enero y el Festival del Cosechador a fines de febrero, como antesala de la Bendición.