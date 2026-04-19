El look repetido de Meghan Markle que brilló en Sídney: conocé su fórmula

Meghan Markle repitió su fórmula de estilo de años anteriores y se destacó en Sídney. Mirá lo que se puso.

En el marco de su recorrido por Australia junto al príncipe Harry, Meghan Markle hizo su primera aparición en Sídney y nos mostró una vez más por qué su estilo es tan seguido de cerca en todo el mundo.

Fue en Bondi Beach, rodeada de curiosos y en un contexto distendido, donde la duquesa retomó una fórmula que ya había utilizado años atrás, incluso en una ocasión compartida con Kate Middleton, y que volvió a funcionar.

La combinación partió de una camisa de rayas azules y blancas confeccionada en algodón orgánico por Matteau, de corte clásico que llevó hacia un terreno más relajado al remangar las mangas y anudar el bajo, generando un aire juvenil que rompió con la formalidad de la prenda.

Para la parte inferior, eligió un pantalón vaquero blanco de tiro alto y corte culotte, el modelo Sailor de Rolla’s. El look tuvo además un tonque interesante con un sweater de punto llevado sobre los hombros y anudado en el escote, un recurso clásico que agregó capas sin recargar.

El punto de quiebre llegó con el calzado, porque Meghan optó por unas zapatillas blancas con cut outs laterales, el modelo Eda D’Orsay de Freda Salvador. Los accesorios se mantuvieron en una línea coherente, con un bolso de ante coñac de Scanlan Theodore, gafas de sol de Brochu Walker y joyas minimalistas que incluyeron piezas de Bottega Veneta, Logan Hollowell y Cartier.