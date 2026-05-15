El "dipuTesla" le ofreció su Cybertruck a Javier Milei en medio de la polémica: "Sería un honor"

En medio de la controversia por el Tesla Cybertruck que apareció estacionado dentro del Congreso , Manuel Quintar decidió redoblar la apuesta y le hizo una oferta pública a Javier Milei. “Si le sirve y le gusta, Presidente, se lo dono al país así lo puede usar; sería un honor para mí”, escribió el diputado en su cuenta de X.

Este mensaje tuvo lugar luego de las declaraciones del mandatario durante una entrevista en el streaming Carajo, donde minimizó las críticas alrededor del vehículo de alta gama. “¿Si se compró el auto con la propia, qué carajo me importa?”, sostuvo el Presidente al ser consultado por la situación.

Además, reveló su simpatía por la marca fundada por Elon Musk y contó una anécdota personal relacionada con Tesla. “Yo probé uno y me encantó, le pedí a Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, pero no me dio pelota”, afirmó.

La aparición del Cybertruck dentro del estacionamiento del Palacio Legislativo rápidamente se convirtió en uno de los temas políticos más comentados en redes sociales.

Las imágenes del vehículo comenzaron a circular masivamente y generaron cuestionamientos tanto desde sectores opositores como desde espacios cercanos al oficialismo. La polémica también creció porque el vehículo ingresó sin patente visible.

Horas después del revuelo, el Tesla Cybertruck finalmente fue retirado del estacionamiento del Congreso mediante una grúa.

El episodio amplificó todavía más la discusión pública alrededor de una de las camionetas más exclusivas del mercado, valuada en más de 100.000 dólares.