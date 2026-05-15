Filmaron a Cristina Kirchner saliendo sorpresivamente de su casa

La difusión en redes de un video de Cristina Kirchner entrando y saliendo de su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, produjo múltiples dudas y críticas sobre el alcance de las restricciones judiciales que pesan sobre su detención.

“Miércoles 13. Salió 9.15 y volvió 14.07″, se escucha en la grabación que muestra a la expresidenta descendiendo de un Ford Mondeo en la puerta de su casa, saludando brevemente antes de ingresar al edificio de Constitución, acompañada por su histórico custodio, Diego Carbone.

Fuentes cercanas a CFK afirmaron que la extitular del Senado fue autorizada a salir de su casa "por razones médicas" y que lo avaló el Tribunal Oral Federal N°2. Se trató de un control de rutina, consignaron.

El episodio volvió a poner bajo discusión el régimen de cumplimiento de la condena de seis años por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que ya había generado tensiones previas entre la defensa de la exmandataria y el tribunal encargado de la ejecución.

Uno de los puntos más discutidos fue el uso del balcón del departamento, utilizado por la expresidenta para saludar a militantes que se concentraban en la zona.

Ante las críticas, la defensa pidió precisiones al tribunal, que autorizó su uso pero con la advertencia de hacerlo con “prudencia”, para no afectar la convivencia del barrio.

También el régimen de visitas derivó en cambios. Tras un encuentro de nueve economistas autorizados que ingresaron al mismo tiempo, el tribunal consideró que se había desvirtuado el régimen inicial. Desde entonces, se estableció un límite de tres personas por reunión y un máximo de dos horas.

Otro capítulo fue la terraza del edificio, donde el tribunal autorizó a la expresidenta a permanecer hasta dos horas por día, con la comparación explícita de que se trata de un esquema similar al de salidas al patio en cárceles comunes.