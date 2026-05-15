Respaldo empresarial para Coviar: la FEM criticó la resolución del Gobierno

Luego de la resolución del Gobierno que suprime las contribuciones obligatorias de los establecimiento vitivinícolas a la Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ) , la Federación Económica de Mendoza (FEM) emitió un comunicado respaldando a la entidad vitivinícola y criticando la decisión del Ejecutivo Nacional.

Desde la FEM señalaron que la corporación cumple un rol estratégico para el desarrollo de la vitivinicultura en 18 provincias y sostiene una función articuladora en el vínculo público-privado muy importante, implementando políticas integradas para el sector.

A su vez, recordaron la compleja situación que atraviesa tanto la vitivinicultura como otras actividades que representan y destacaron que la discusión debería centrarse en generar soluciones para los problemas que atentan contra la competitividad del sector.

“La COVIAR es fundamental para dar continuidad a las herramientas de articulación estratégica que han posibilitado un crecimiento sostenible de la vitivinicultura argentina. Nuestra industria madre posee gran potencial y proyección, y para ello es clave la búsqueda de consensos y soluciones conjuntas”, concluyeron desde la FEM .

El 5 de mayo, el Gobierno Nacional emitió una resolución en donde eliminó el aporte obligatorio que los diferentes establecimientos vitivinícolas hacían a Coviar . La medida también cerraba formalmente el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI).

Textualmente, la norma decía: "Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)".

La resolución otorgaba un plazo de 3 meses al organismo para presentar los informes de cierre con logros, utilización de fondos y una rendición de cuentas.

La respuesta de Coviar

A las pocas horas de la resolución, el presidente de Coviar, Fabián Ruggeri, rechazó fuertemente la medida del Gobierno y defendió la legalidad del sistema empleado hasta ese momento.

FABIAN RUGGERI COVIAR El presidente de Coviar, Fabián Ruggeri. Alf Ponce/MDZ

Además, cuestionó la legalidad de lo sucedido, señalando que una resolución no puede modificar algo que se encuentra sancionado por ley, ya que los aportes eliminados se encuentran establecidos en la ley 25.849 de 2004, la cual creó el organismo.