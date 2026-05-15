Mansión vinculada a la AFA: Casación le sacó la causa a la justicia de Campana y ordenó definir otro fuero

El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto la resolución que había enviado el expediente al magistrado Adrián González Charvay y ordenó dictar un nuevo fallo sobre qué tribunal debe investigar la causa vinculada a una lujosa propiedad atribuida a presuntos testaferros ligados a la dirigencia de la AFA.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había trasladado a Campana la investigación sobre la denominada “mansión de Pilar”, propiedad valuada en alrededor de 17 millones de dólares y vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

La causa gira en torno a una casaquinta ubicada en Villa Rosa, además de autos de alta gama, caballos y otros bienes de lujo que quedaron bajo la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a la AFA. Entre los nombres mencionados en el expediente figura el del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, aunque la propiedad y los bienes están formalmente a nombre de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados como supuestos testaferros.

Autos Mansión Chiqui Tapia

El conflicto judicial comenzó cuando el expediente pasó del magistrado del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, bajo el argumento de que los bienes investigados se encuentran en Pilar. Sin embargo, los fiscales de las instancias superiores sostuvieron que la investigación debía permanecer en la Capital Federal porque allí estaría el núcleo de las operaciones financieras investigadas y porque la sede de la AFA funciona en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, el fiscal ante Casación, Mario Villar, había insistido en que el caso debía volver a Comodoro Py. Según sostuvo en uno de sus dictámenes, las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos” que podría haber servido para “encubrir” dinero presuntamente desviado. También afirmó que la causa requiere la intervención de un fuero especializado en lavado de activos.