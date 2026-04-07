Revés para el Chiqui Tapia: la Cámara confirmó que avanza la causa contra la AFA

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un planteo presentado por la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio Tapia , y confirmó que la investigación en su contra continuará avanzando.

La resolución, firmada por la Sala A del tribunal, ratificó lo decidido en primera instancia y dejó sin efecto el intento de cerrar el expediente en esta etapa preliminar.

El caso se originó a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el manejo de obligaciones fiscales y aportes a la seguridad social.

Según la acusación, la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales sin transferirlos en los plazos correspondientes. Los montos investigados abarcan distintos períodos entre 2024 y 2025 y, de acuerdo con el expediente, superan los umbrales previstos en la legislación penal tributaria.

La estrategia defensiva se apoyó en la figura de “falta de acción por inexistencia de delito”. En concreto, sostuvo que resoluciones del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro, lo que —según esa interpretación— eliminaba la exigibilidad de los pagos cuestionados.

Sin embargo, los jueces descartaron esa lectura. En su fallo, aclararon que la suspensión de ejecuciones fiscales no implica la eliminación ni la prórroga de las obligaciones tributarias, sino únicamente una limitación en las herramientas de cobro del Estado.

En esa línea, remarcaron que los vencimientos impositivos se mantuvieron vigentes, por lo que la obligación de ingresar los tributos seguía en pie.

Por qué la causa no puede cerrarse ahora

El tribunal también puso el foco en el momento procesal. Señaló que la discusión sobre la existencia o no de delito debe darse en el análisis de fondo del expediente, y no a través de una excepción preliminar.

Para que prosperara el planteo de la defensa, la inexistencia del delito debía resultar evidente y sin margen de interpretación, algo que —según la Cámara— no se verifica en este caso.

Qué pasa ahora en el expediente

Con esta decisión, la investigación continuará su curso en el fuero penal económico, donde ya existen procesamientos dictados en primera instancia, aunque todavía no se encuentran firmes.

Además, el tribunal confirmó la imposición de costas a la defensa, al considerar que su planteo fue rechazado.

El expediente seguirá avanzando hacia una instancia en la que se evaluará de manera integral si existieron o no las irregularidades denunciadas y las eventuales responsabilidades.