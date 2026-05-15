River y Rosario Central vuelven a cruzarse: cómo están en el historial de eliminaciones directas

River Plate y Rosario Central volverán a verse las caras este sábado en el estadio Monumental por un lugar en la gran final del Torneo Apertura 2026. El encuentro llega rodeado de una enorme expectativa, no solo por la importancia deportiva de la semifinal, sino también por el clima de tensión que se generó en los últimos días alrededor del arbitraje y las declaraciones cruzadas entre protagonistas de ambos lados.

La clasificación de Rosario Central frente a Racing dejó fuertes cuestionamientos por el arbitraje de Darío Herrera. Las explosivas declaraciones de Diego Milito , el descargo de Ángel Di María en redes sociales y las posteriores respuestas desde el mundo Racing terminaron elevando todavía más la temperatura de una semifinal que ya prometía ser intensa.

Del lado de River también hubo señales claras. El presidente Stefano Di Carlo aseguró que el club afrontará el partido “con la guardia alta” , en referencia al contexto que rodea la definición del campeonato. Con ese escenario de fondo, el Millonario y el Canalla protagonizarán un nuevo capítulo de una rivalidad que ya tiene algunos antecedentes en cruces eliminatorios.

¡Así se jugarán las Semifinales del #TorneoMercadoLibre 2026! Sábado 16 de mayo 19.30 | @RiverPlate (2°B) - @RosarioCentral (4°B) Domingo 17 de mayo 17.00 @AAAJoficial (3°B) - @Belgrano (5°B) pic.twitter.com/5mjYIskLdk

El duelo de este sábado será el duodécimo enfrentamiento mano a mano entre River y Rosario Central . El balance muestra una leve ventaja para el conjunto de Núñez, que logró imponerse en seis oportunidades, mientras que el equipo rosarino avanzó cinco veces.

Los cruces favorables para River fueron la Copa Ibarguren 1937, las semifinales del Nacional 1979, los cuartos de final del Nacional 1981, los cuartos de final de la Liguilla 1987/88, la final de la Copa Argentina 2016 y el Trofeo de Campeones 2023.

Rosario Central, en cambio, logró festejar en la Copa Competencia de 1916 y 1920, además de eliminar al Millonario en la Copa Argentina 2014 y 2015 y en las semifinales de la Copa de la Liga 2023, torneo que luego terminaría conquistando.

Uno de los antecedentes más recordados entre ambos es la inolvidable final de la Copa Argentina 2016. Aquella noche, River ganó un partido electrizante por 4-3 gracias a un triplete de Lucas Alario y al gol decisivo del uruguayo Iván Alonso. Para Rosario Central marcaron Marco Ruben, por duplicado, y Damián Musto.

También permanece fresco el recuerdo de la semifinal de la Copa de la Liga 2023, cuando Rosario Central eliminó a River por penales tras igualar sin goles en los 90 minutos. Ese triunfo representó uno de los golpes más importantes del ciclo reciente del Canalla.

Todos los antecedentes entre River y Rosario Central en mata-mata

river central Estos son todos los antecedentes mano a mano entre River Plate y Rosario Central. Imagen generada por ChatGPT

Con antecedentes muy equilibrados y un contexto cargado de tensión, la semifinal del Torneo Apertura promete agregar un nuevo episodio de alto voltaje.