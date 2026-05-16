Sampaoli demandó a Atlético Mineiro por una cifra millonaria después de su despido tras cinco meses en el cargo

Sampaoli fue despedido por la dirigencia del Galo tras un mal inicio al Brasileirao y formalizó una denuncia por los retrasos en los pagos en la indemnización.

Sampaoli y una repentina reacción durante la entrega de medallas de la Sudamericana, tras la derrota de Mineiro ante Lanús en la final.

Jorge Sampaoli fue despedido de Atlético Mineiro en febrero, luego de un arranque complicado en el Brasileirao, y meses después decidió avanzar legalmente contra el club brasileño. El entrenador argentino presentó una millonaria denuncia por incumplimientos en el pago de la indemnización acordada tras la rescisión de su contrato.

Según informó Ge Globo, el ex DT de la Selección argentina realizó un reclamo formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de Brasil debido a retrasos en los pagos correspondientes a la salida anticipada de su vínculo. Junto a su cuerpo técnico, reclama un total de 10 millones de reales, una cifra cercana a los dos millones de dólares.

El millonario reclamo de Jorge Sampaoli al Atlético Mineiro tras ser despedido El acuerdo original contemplaba el pago de esa suma en 15 cuotas de 666.600 reales cada una. Sin embargo, el medio brasileño reveló que solamente fue abonada la primera cuota, que el entrenador recibió inmediatamente después de su desvinculación del club.

sampaoli mineiro Jorge Sampaoli demandó al Atlético Mineiro debido a retrasos en los pagos correspondientes a la salida anticipada de su vínculo Shutterstock

Aunque desde Atlético Mineiro habían comunicado públicamente que la salida se produjo “de común acuerdo”, la situación estaría lejos de haberse resuelto de manera amistosa y todo apunta a una disputa judicial que podría extenderse durante los próximos meses.