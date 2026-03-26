Nahir Galarza salió de la cárcel y volvió a Gualeguaychú: los motivos

El miércoles, a más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo , el joven que fue asesinado de dos disparos por su novia Nahir Galarza en la ciudad de Gualeguaychú , Entre Ríos, la condenada salió de la cárcel . Se trató de un permiso excepcional para salir por unas horas de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná.

Galarza, quien fue condenada a prisión perpetua (la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina), recibió autorización para visitar a su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

La visita se extendió durante unas horas y contó con un fuerte operativo de seguridad. Según explicó el inspector general Alejandro Mondragón en diálogo con elonce, la custodia incluyó agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo, que acompañaron a Galarza desde el penal hasta el domicilio de su abuela.

Al finalizar el encuentro, el cual se llevó a cabo sin incidentes, la joven fue trasladada nuevamente al penal, donde se encuentra alojada desde hace casi una década.

Nahir se encuentra cumpliendo con su condena en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná , Entre Ríos, la única cárcel para mujeres de la provincia.

Allí, estudia la carrera de Psicología Social y participa en el taller de costura de la prisión. A su vez, asiste a clases de yoga y concurre a la Iglesia dentro del establecimiento penitenciario.

Según trascendió, mantiene una relación sentimental con un interno de apellido Ayala, quien cumple condena en la Unidad de Varones N°1 de Paraná. La joven podrá salir de la cárcel recién en 2052 cuando tenga 53 años.

Qué denunció Galarza

Desde el entorno de la asesina detallaron que varias cuentas falsas utilizan su nombre y su imagen sin autorización, con fotografías modificadas con Inteligencia Artificial. A su vez, pidieron a los seguidores de la joven de 27 años que no transfieran dinero a ningún alias.

Nahir Galarza @nahirgalarzaok - Instagram

Todo comenzó, a partir de la viralización de una imágen en la que se la ve a Galarza posando con un Iphone. La publicación está acompañada por la frase: “Gracias a todos por el esfuerzo”. Si bien muchas personas creyeron que la foto era real, desde el entorno de la detenida aclararon que se trató de un “meme”.

Además, algunas cuentas falsas cuentan con contenido provocativo y hasta invitan a entablar una relación con la joven. “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, dice la presentación de una cuenta en Instagram.

Nahir Galarza IA X

La última vez que la condenada a prisión perpetua había utilizado sus redes sociales fue en septiembre de 2019. En aquella ocasión, la joven había publicado fotos con sus compañeras de celda, pero fue descubierta.

El año pasado, Nahir Galarza había solicitado tener su celular propio. Sin embargo, la Justicia rechazó su pedido, ya que las internas de la prisión entrerriana no tienen acceso a teléfonos.