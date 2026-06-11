El nuevo romance de Nahir Galarza en la cárcel y una fuerte confesión: "Él me enseñó lo que..."

En una extensa entrevista de Nati Jota y Paulo Kablan para un documental del streaming Olga, Nahir Galarza volvió a acaparar la atención pública. Lejos de esquivar las preguntas personales, la joven condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo sorprendió al dar detalles inéditos sobre su presente sentimental.

Además de presentar su nueva relación, Galarza se refirió a las secuelas emocionales del crimen, desmintió versiones instaladas sobre el hecho y compartió aspectos desconocidos de su intimidad antes de la tragedia.

El tramo que más repercusión generó de la entrevista fue cuando Nahir confesó que volvió a apostar al amor. Según detalló, actualmente se encuentra en pareja con un joven que también está privado de su libertad, cumpliendo una condena de ocho años de prisión en el penal que se encuentra justo frente al suyo.

"Ahora estoy saliendo con alguien", confirmó, revelando que el vínculo nació puertas adentro de la cárcel. "Ya lo conozco hace 3 años, éramos amigos, pero hace poquito estamos saliendo" , explicó Galarza sobre el hombre al que conoció mientras ambos estudiaban.

Dadas las circunstancias de encierro de ambos, la dinámica de la pareja es particular: solo pueden verse cara a cara cada 15 días . Sin embargo, Nahir destacó el impacto positivo que este vínculo tuvo en su vida emocional tras el crimen por el que fue condenada en 2018. " Me costó un montón tener una relación acá, volver a confiar. Él me enseñó lo que era una relación sana, entonces fui aprendiendo" , sentenció.

Su nueva vida

nahir galarza 2 La joven y el presente tras ocho años de cárcel. Captura / OLGA

El paso de los años transformó su rutina y su forma de verse a sí misma. Hoy en día, cursa el último año de la carrera de Psicología Social, da clases a otras internas y practica gimnasia y yoga. Además, recibe la visita de sus padres quincenalmente y comparte un teléfono celular con sus compañeras de pabellón.

Respecto a su evolución personal, remarcó que trabaja en terapia el extrañamiento que siente al mirar hacia atrás. "Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años. No sería capaz hoy de hacer lo que hice. Lo veo a la distancia como si hubiera sido otra persona", reflexionó, aunque admitió la dura carga que conlleva su condena al manifestar que todos los días se levanta sabiendo que está allí por haberle quitado la vida a una persona.

Para el cierre, consultada sobre cómo le gustaría quedar en la historia tras el inmenso impacto mediático de su figura, Nahir dejó una frase contundente: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama 'caso Nahir Galarza' y no se llama 'caso Fernando Pastorizzo', que sería lo normal".