Prisión preventiva para un exjuez de Santa Rosa acusado de tener fotos y videos de menores

Desde este viernes, el ex juez de paz Hugo Torino cumple prisión domiciliaria. La detención preventiva llega en medio de un juicio en el que se lo acusa por abuso sexual y tenencia de más de 1300 fotos y videos en los que se verían menores en situaciones explícitas.

Torino es muy conocido en Santa Rosa, donde se desempeñó como magistrado. Pero después de la denuncia de Jasmine, una haitiana de 32 años que llegó a la Argentina en 2015 tras un viaje del ex juez a la isla caribeña, su nombre empezó a sonar cada vez más. Fundamentalmente, por las duras acusaciones que pesan sobre él desde mayo de 2017.

Es que por aquellos días Jasmine denunció que el hombre no la dejaba salir de la casa que le prestó al llegar a Mendoza; y apuntó que la dependencia económica hacia Torino -sumada a su condición de extranjera- la había situado en una relación de gran vulnerabilidad, lo que según su relato derivó en un sometimiento psicológico y hasta sexual.

Embarazada

La mujer haitiana quedó embarazada, y jura que desde ese instante las amenazas contra ella sumaron la advertencia de no rebelarse so pena de "no volver a ver a la niña" que nació. Hoy la pequeña tiene 3 años.

Torino (62) enfrenta múltiples imputaciones.

La primera investigación fue, pues, por trata de personas y se cursó en la Justicia Federal. Jasmine se contactó con la ONG Xumek para pedir ayuda, y de ahí en más el abogado Lucas Lecour se hizo cargo de la querella.

La sala A de la Cámara Federal de Mendoza dictaminó la falta de mérito de esas acusaciones iniciales. Entonces el litigio pasó a la Justicia provincial. Y es en esta segunda etapa que se produjeron los giros más notorios en la situación de Torino.

Aparte de algunas sorpresas, claro.

Detenido

En los Tribunales provinciales, la Unidad Fiscal de Violencia de Género -a través de la doctora Mónica Romero- imputó al ex juez por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad contra una persona a quien se le debe respeto especial y coacciones simples en concurso real de tres hechos más.

En síntesis: lo acusaron de abusar de la joven haitiana, amenazarla y no dejarla salir, todo eso agravado porque la presunta víctima es una mujer. Pero eso no es todo.

"Jasmine es una gran actriz", ironizó en su momento Torino, quien se reconoce como una persona de carácter "seco" al tiempo que niega toda responsabilidad en los hechos que se le imputan: hasta habla de un "amor" que se fue desdibujando.

Por su parte, Jasmine no da el brazo a torcer. En la declaración que ofreció en el fuero provincial, no solamente ratificó sus denuncias anteriores sino que aseguró que ella había sido testigo de que el ex magistrado se encerraba con una adolescente de 13 años.

En un allanamiento se encontró un pendrive que contendría fotos y videos de menores

Eso derivó en varias órdenes de allanamiento que se cursaron en 2019. En una propiedad de Torino, los efectivos policiales encontraron un pendrive marca Kingston de 8 Gigabytes en el que habría gran cantidad -se habla de 1380 archivos- de Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA).

De acuerdo con fuentes allegadas a la causa, las fotos y videos muestran a niños en ropa interior y -en ocasiones- en contextos explícitamente sexuales.

"Lo primero que nos pidió Jasmine es que nos fijáramos si en alguna de esas imágenes estaba la hija de ambos", admite el abogado Lecour, quien agrega que se están periciando esos registros para verificar si en alguno aparecen chicos de Mendoza.

El simple almacenamiento de estas imágenes está penado por la Ley. En consecuencia, se disparó una nueva imputación por tenencia de material de menores referido a conductas sexuales explícitas o representación de sus partes genitales. La acusación se acumuló con la anterior, y redundó en el dictamen de prisión preventiva para el ex juez que se hizo efectiva el viernes.

Mientras, se sigue tejiendo una compleja trama de denuncias y contradenuncias en el juzgado de familia para definir la situación de la nena.

Vecinos

Conversando con hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de trabajar con Torino, se escuchan anécdotas que no necesariamente tienen que ver con la causa pero que trazan un perfil muy particular del acusado. Corre por cuenta del lector determinar si esos detalles tienen algún significado más allá de su literalidad.

"Si hablás con empleadas judiciales que trabajaron con él en Santa Rosa, preguntales sobre este ex juez y sacá tus conclusiones", sugiere un funcionario ya retirado.

Y trae a colación otro episodio: "me acuerdo de un vecino que tenía un hijo chiquito, un perro y un auto con el escape libre. A Torino le molestaba todo eso, y le envió a este vecino un apercibimiento legal para que el chico dejara de llorar, cesaran los ladridos del perro y cambiara el escape del auto. Así es él".