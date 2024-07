El dramático relato de la mujer abusada por el exjuez mendocino que fue condenado: "Es una sensación abrumadora"

Lo que había arrancado como un amorío en el exterior y se trasladó a Mendoza como un plan de pareja, terminó en una pesadilla de casi 9 años para una mujer que fue abusada sexualmente y privada de su libertad en la provincia. El agresor, un exjuez local, fue condenado la semana pasada a 14 años de prisión por los delitos mencionados, y además, por tenencia de pornografía infantil.

"Es una sensación muy abrumadora. Me costó entender los procesos judiciales. Es una reparación social, en lo personal me quedan recuerdos muy dolorosos que no quería volver a revivir", le confesó a MDZ la víctima, una joven haitiana de 36 años de quien por tratarse de una causa de instancia privada este medio no revelará su identidad.

El hombre que la hizo pasar por todo este martirio es Hugo Leonardo Torino (66), magistrado que se desempeñó en el Juzgado de Paz de Santa Rosa y que actualmente está jubilado. Hoy goza de prisión domiciliaria como prácticamente en todo el proceso por cuestiones de salud, situación que cambiaría cuando la sentencia quede firme-la defensa podría ir casación-y la pena sea de cumplimiento en el penal.

"Me parece poca la condena, pero en general estoy conforme. Tuvo privilegios, por tener contactos, poder y ser adinerado. Hace rato debería estar en la cárcel", expresó la mujer.

El vínculo entre ambos comenzó allá por 2015 en Puerto Príncipe, Haití. El exjuez estaba de viaje por entonces cuando se conocieron, estableciendo un acercamiento que en los meses siguientes se mantuvo a través de las redes sociales.

Finalmente, en octubre del 2015 ella llegó a Mendoza por pedido de él y se instalaron en su casa de Guaymallén. A muy poco tiempo de su arribo, empezaron los maltratos.

Relaciones sexuales cuando el hombre disponía y la imposición de cocinar y limpiar, según señaló en su momento la denunciante. A esto Torino le agregó privación de la libertad, ya que solía dejarla encerrada.

En todo este tormento, la víctima quedó embarazada. "Mi hija es lo mejor que me pasó en la vida, a pesar de la relación con este señor. Ella es lo que es, a pesar de él. Esta lucha ha sido por ella", aseguró la haitiana.

Esta niña cumplió 8 años el miércoles pasado, precisamente el día que lo condenaron a su padre. Hugo Torino, juzgado y condenado. /Foto: archivo.

Terminado al menos buena parte del periplo judicial con la finalización del juicio, la mujer ansía poder regresar a su tierra. "Espero la posibilidad de poder elegir donde quiero vivir y con quien. Tengo a mi hija y no puedo volver a mi país para que mi familia la conozca". Esta situación, según sostiene, se debe a que Torino no permite que la menor de edad salga de Argentina.

"No me dejan viajar. Él va a ir a una celda, yo ya estoy hace años en una cárcel con el hecho de no poder irme a mi país", añadió.

Más allá de estar lejos de sus seres queridos y de toda la pesadilla que vivió, reconoce que en la provincia ha logrado progresar. "He podido seguir con mi vida en Mendoza. Tengo un emprendimiento laboral y mis amigos, pero me gustaría poder moverme en libertad con mi hija y, sobre todo, que crezca en un contexto sano acorde a su edad", completó.

Sentencia

El exmagistrado llegó al banquillo de los acusados en junio de 2023, tras una investigación que inició en 2017. Recién la semana pasada fue condenado por los jueces Ramiro Salinas, Nancy Lecek y Alejandro Miguel, a 14 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y la duración, coacciones y por tenencia de Masnna (Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes).

Esta última imputación se debe a que cuando la Policía allanó la casa del juez jubilado, se encontró un pendrive con contenido de ese tipo.

La causa fue instruida por las fiscales Daniela Chaler- a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual- y Belén Sanz, mientras que la mujer fue representada por los abogados Lucas Lecour y Silvina Bustos. La defensa fue de la letrada Josefina Ferro.

"Hasta que quede firme la sentencia seguirá con domiciliaria, porque todavía hay que esperar los fundamentos y luego el plazo para ver si presenta un recurso de casación. Cuando quede firme ,va a ir a la penitenciaria", comentaron desde la Justicia con respecto al futuro inmediato de Torino.