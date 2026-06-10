Precios a la baja y mayor oferta: así se mueve el mercado inmobiliario en Mendoza

En el segundo trimestre de 2026 se registró un incremento en las búsquedas de inmuebles , como así también en la oferta de éstos. Al menos así se desprende del último informe realizado por Inmoup, uno de los principales portales del mercado inmobiliario de Mendoza y de la región de Cuyo.

Según las cifras informadas, en el portal hay aproximadamente 25.000 avisos, de los cuales 19.000 corresponden a Mendoza. De acuerdo a lo reportado, del total de los avisos, 9.100 son de propiedades para la venta (6.060 casas y 3.042 departamentos). En ese contexto, Inmoup registró 316.041 sesiones y más de 214.000 usuarios activos en la página, lo que representó un crecimiento del 3% mensual. Para los directores de la empresa "esto confirma un cambio de clima con relación al año pasado".

Así se mueve el mercado inmobiliario en Mendoza De acuerdo a lo expresado por Marcos Herrera, director de Inmoup, explicó que del total de casas publicadas en el sitio, en los últimos tres meses al menos 2.000 bajaron sus precios, lo que se traduce en que cerca del 40% de los propietarios decidió reajustar sus valores a la baja. Este fenómeno se observó en casas de gama media (hasta USD 350.000) y en departamentos de entre USD 51.000 y USD 100.000. En términos porcentuales, la baja fue de hasta el 8%. El hecho de que hayan más cantidad de propiedades publicadas obliga a los propietarios a rever sus pretensiones.

Inmoup Inmoup Para explicar el por qué de esta tendencia, Herrera expuso que el escenario fue propicio debido a que "el año pasado nos encontramos con un mercado muy interesante en ventas por la participación del crédito hipotecario, el blanqueo de capitales y los dólares debajo del colchón". Así, mientras muchos propietarios decidieron volver a publicar sus inmuebles, muchos potenciales compradores retomaron las consultas.

Pese a este escenario, desde el sector indicaron que tanto las hipotecas -que cayeron un 50% con respecto a 2025- como el blanqueo de capital dejaron de traccionar. Si bien la baja de tasas genera cierta expectativa de cara al futuro, Herrera elige ser cauto de cara a lo que resta del año debido a que "el mercado actual ya no se mueve solo por las perspectivas del momento".