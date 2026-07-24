Fernando Subirats fue designado nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos. El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 649/2026 , publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El periodista asumirá formalmente sus funciones a partir del 1° de agosto de 2026 y quedará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

De acuerdo con la normativa publicada por el Ejecutivo, Subirats estará a cargo de la gestión operativa y de contenidos vinculada a los medios públicos nacionales.

La designación se enmarca en una reorganización del área de comunicación del Gobierno, que busca fortalecer la estrategia oficial y optimizar el funcionamiento del sistema de medios estatales.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y fue dictado en uso de las facultades establecidas en el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional.

Quién es Fernando Nicolás Subirats

Fernando Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. A lo largo de su trayectoria desarrolló tareas vinculadas con la radio, la televisión y los medios digitales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Su recorrido profesional incluye una extensa experiencia en medios de comunicación y distintos roles relacionados con la producción y gestión de contenidos periodísticos.

Su trayectoria en medios de comunicación

En el sector privado, Subirats trabajó durante una década en Radio Mitre y posteriormente pasó por Radio Continental. También integró el diario El Cordillerano y participó en diferentes producciones periodísticas.

Entre 2019 y 2025 formó parte de Alpha Media Group, donde ocupó cargos de responsabilidad en el área de contenidos y programación.

Durante ese período se desempeñó como gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego como gerente periodístico del grupo, desde donde coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro y Splendid, además de la agencia Noticias Argentinas.

Cuándo asumirá el nuevo funcionario

La designación de Fernando Subirats comenzará a regir oficialmente el 1° de agosto de 2026. A partir de esa fecha, se incorporará formalmente a la estructura de la Presidencia de la Nación como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

Su llegada se produce en el marco de una nueva etapa de reorganización del área de comunicación del Gobierno nacional y de la administración de los medios públicos.