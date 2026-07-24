El gobierno de Trump impone nuevos aranceles a decenas de países

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a las importaciones procedentes de unos 60 socios comerciales alegando que no lograron detener adecuadamente el trabajo forzado.

Los aranceles que entrarán en vigor el viernes, oscilan entre el 10% y el 12,5% y están dirigidos a socios económicos clave como México, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón e India.

Esta medida supone la última escalada en la guerra comercial mundial que reavivó el presidente estadounidense Donald Trump cuando regresó al cargo el año pasado.

A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que muchos de los aranceles impuestos a nivel mundial en virtud de poderes de emergencia fueron promulgados ilegalmente. Por lo tanto, el presidente ha buscado desde entonces otras vías legales para llevar adelante su política comercial.

Entre los países de América Latina que deberán enfrentar los nuevos aranceles, que entran en vigor en la madrugada del viernes, están, además de México, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

Nuevas medidas

Kevin Carter/Getty Images En el exterior del Edificio Frances Perkins del Departamento de Trabajo se lee en una pancarta "Trabajadores estadounidenses primero".

El mes pasado, la Casa Blanca propuso por primera vez una serie de aranceles entre el 10% y el 12,5% sobre las mercancías que llegan a EE.UU. procedentes de docenas de países, ante la preocupación de que no se estuviera haciendo lo suficiente para combatir el trabajo forzado.

El jueves, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, actuando bajo las órdenes de Trump, dijo que esos aranceles entrarían en vigencia de inmediato.

"La medida adoptada hoy dará comienzo a la corrección de lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo", decía su comunicado.

El funcionario Invocó el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que rige la aplicación de las normas comerciales estadounidenses en relación con las prácticas que perjudican o restringen el comercio estadounidense.

A principios de esta semana, la administración Trump apeló a una ley diferente, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles del 50% a los productos procedentes de Canadá.

"Elemento fundamental"

Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado en Washington.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos declaró que los nuevos aranceles se imponen a los socios comerciales "por su incumplimiento en la imposición y el cumplimiento efectivo de la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado", tras sus investigaciones.

Añadió que estos aranceles se aplican a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

Indicó que, durante su segundo mandato, Trump convirtió la adopción de la prohibición de las importaciones de productos elaborados con trabajo forzado en un elemento "fundamental" de los acuerdos comerciales recíprocos con otras naciones.

Hasta el momento, diez socios comerciales han acordado implementar dicha prohibición en estos acuerdos, y otros países han implementado prohibiciones en respuesta a sus investigaciones en las últimas semanas.

Los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir efectivamente la prohibición de las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso estarán sujetos a un arancel del 10%, mientras que aquellos que no lo hayan hecho estarán sujetos a la tasa más alta del 12,5%.

En su declaración, Greer afirmó sentirse "alentado por los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones a la importación de trabajos forzosos, y espera garantizar su cumplimiento efectivo".

Getty Images El gobierno de Trump podría anunciar nuevos aranceles antes de fin de año.

Desacuerdo sobre los resultados

Trump ha afirmado que los aranceles a las importaciones crearán más puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense e impulsarán la economía del país.

Pero los economistas advierten que los aranceles más altos pueden encarecer productos de uso diario, como el café y los microondas. Dado que los impuestos los pagan las empresas importadoras, estas suelen trasladar los costos adicionales a los consumidores mediante precios más altos.

El presidente también ha aprovechado sus funciones para presionar a otros países, como México, en cuestiones ajenas al comercio, como las normas laborales.

La Casa Blanca insiste en que los aranceles son necesarios para proteger a los trabajadores estadounidenses y garantizar una competencia justa.

Sin embargo, se espera que los grupos empresariales y los países afectados opongan resistencia.

Muchos socios comerciales ya están sopesando posibles acciones legales o medidas de represalia en respuesta.

La administración Trump también se está preparando para tomar medidas adicionales.

El representante comercial de Estados Unidos está investigando actualmente a 16 países, que representan la gran mayoría de las importaciones estadounidenses, por supuestos excesos de capacidad de producción, lo que podría allanar el camino para la imposición de aranceles adicionales a finales de este año.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC