Tras la salida de Marina Señuk de TN y Eltrece, se filtraron los motivos de su abrupto adiós

La última aparición de Marina Señuk en Arriba Argentinos llamó especialmente la atención. La joven meteoróloga se despidió este viernes de Eltrece y TN , pero lo hizo de una manera completamente diferente a la habitual: en lugar de estar en el estudio como columnista, apareció en la calle, como movilera y bajo la lluvia.

La particular escena fue mostrada en Intrusos , donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron la situación y aseguraron que existiría una fuerte interna dentro del área de noticias de las señales pertenecientes al Grupo Clarín.

Durante el programa también recordaron el caso de José Bianco, quien anteriormente había dejado su puesto y explicó a través de sus redes sociales que tomó esa decisión debido al cansancio provocado por el trato que recibía de parte de "algunos jefes".

En el caso de Señuk, su despedida de Arriba Argentinos tuvo un detalle que no pasó inadvertido. La meteoróloga, que habitualmente participaba del ciclo desde el estudio, tuvo que realizar su última intervención desde exteriores. "Chicos, mi último pronóstico en Arriba Argentinos, por favor. El último baile", expresó la comunicadora mientras cumplía con su última participación en el noticiero.

Del otro lado, Valeria Sampedro se limitó a destacar que habían compartido "lindos momentos", Luego, Señuk aprovechó esos últimos minutos para agradecer a sus compañeros antes de cerrar una etapa laboral.

La comunicadora dio su último pronóstico en Arriba Argentinos desde la calle y bajo la lluvia. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Sin embargo, en Intrusos plantearon que la particular despedida tendría una explicación detrás. Según contaron Lussich y Pallares, dentro del área de noticias existiría "mucho maltrato" y esa situación habría llevado a diferentes trabajadores a alejarse de la empresa.

Los conductores también señalaron otro de los conflictos que atravesarían algunos integrantes del canal: la falta de posibilidades para ampliar sus espacios laborales, especialmente mediante el streaming. De acuerdo con lo expuesto en el programa, esto repercutiría en la cantidad de horas de trabajo y, por consecuencia, en los ingresos de los periodistas y comunicadores.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron en Intrusos los trasfondos de la salida de la locutora. Instagram Marinasenuk.

En cuanto a Señuk, los periodistas de Intrusos aseguraron que la meteoróloga habría decidido renunciar para buscar nuevas oportunidades profesionales. Pero, según la versión que dieron al aire, su decisión no habría sido bien recibida dentro de la empresa.

De acuerdo con lo contado en el ciclo de América TV, cuando la compañía tomó conocimiento de que la joven había decidido dejar su puesto, habría optado por modificar la manera en que atravesaría sus últimos días al aire. Así, en lugar de permitirle despedirse desde el estudio junto a sus compañeros, la habrían enviado a realizar su última intervención desde la calle.

De esta manera, la salida de Marina Señuk quedó envuelta en una situación que generó interrogantes. Mientras la meteoróloga cerró su etapa en Eltrece y TN, en Intrusos instalaron una versión sobre las razones que habrían derivado en esa particular despedida.