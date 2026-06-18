Fuerte repudio de periodistas contra Florencia Peña tras la polémica en Luzu TV: "Irresponsable"

Florencia Peña fue noticia en las últimas horas luego de dar a conocer una fake news en el programa "El Show del Verano" que se emite por Luzu TV . Si bien pidieron disculpas al instante, en las redes sociales la repudiaron debido a la magnitud de sus declaraciones.

Tras lo sucedido, Nicolás Occhiato confirmó que la actriz dará un paso al costado y además todos los "responsables involucrados" fueron desvinculados de la empresa. Esto se ratificó con un comunicado en redes.

Inmediatamente en redes sociales distintos periodistas expresaron un total repudio luego de la noticia falsa que dio la actriz mientras se encontraba al aire en el canal de streaming.

Horacio Cabak, conocido conductor, fue uno de los primeros comunicadores en expresarse en redes sociales tras el gravísimo error de la figura que llegó este año a formar parte de Luzu: "Irresponsable. Después son los primeros que piden respeto por su vida privada" , escribió junto al clip.

Dominique Metzger, conductora de Telenoche, opinó sobre lo sucedido y apuntó duramente contra la actriz: "Es por eso que quienes estén en frente a un micrófono tienen que tener cierta profesionalidad y oficio en el tema, y sobre todo ser responsables. No vale todo lo mismo! Yo nunca podría cantar y bailar en calle Corrientes, no lo se hacer ni me prepare para eso ".

La periodista apuntó contra Florencia Peña. Foto: X / @dominiquemetz.

Jorge Rial no dudó en criticar a Luzu TV y a Florencia Peña

Jorge Rial fue otro de los periodistas que apuntó contra el canal de streaming y también contra Florencia Peña luego del escándalo que se generó por la falsa noticia sobre la situación del papá de Lionel Messi.

Jorge Rial mostró su enojo. Foto: X / @rialjorge.

"Acá es cuando se nota la diferencia entre profesionales e improvisados", escribió luego de la publicación que realizó Nicolás Occhiato en la red social X (antes Twitter).

Flavio Azzaro contra Florencia Peña

Flavio Azzaro quien se encuentra en Estados Unidos también opinó y lo hizo de manera tajante: "Claramente tenés que saber que el primero que tiene que contar eso es el propio jugador. Me parece peor que lo de Florencia Peña que lo de Feinmann".

Gabriel Anello contra Florencia Peña

Gabriel Anello fue otro de los periodistas que criticó duramente a Florencia Peña y a Luzu TV: "El problema en la comunicación es claramente que existan este tipo de medios y de comunicadores con una irresponsabilidad absoluta Parece que ser streamer y tener un canal de YouTube te permite decir cualquier cosa".