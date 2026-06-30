Furor en el Mundial 2026: Matt Damon confesó que es fanático de Argentina y dejó una frase increíble sobre Messi

En plena cobertura de la cita mundialista, la estrella de Hollywood reveló el llamativo altar deportivo que mantiene junto a sus hijas y cariño hacia Messi.

Matt Damon dialogó con la prensa internacional en la antesala de uno de los partidos correspondientes al Mundial 2026. / Captura Telemundo

El magnetismo de Lionel Messi y la Selección Argentina continúa sumando adeptos en los rincones más impensados del planeta. Durante el desarrollo del Mundial 2026, una de las máximas estrellas de Hollywood irrumpió en la escena deportiva para manifestar su absoluto apoyo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Lionel Messi junto a Scaloni. Archivo MDZ Matt Damon sorprendió al público local durante una entrevista brindada a la cadena Telemundo en las inmediaciones de uno de los estadios mundialistas. Sin titubear, el actor norteamericano dejó en claro cuáles son las prioridades futbolísticas dentro de su hogar.

Las palabras claras con las que Damon demostró su fanatismo hacia Messi "Argentina es mi equipo. Argentina y Messi son muy importantes en mi casa", confesó el prestigioso artista ante la consulta de la periodista Diana Rincón. El protagonista de grandes éxitos cinematográficos detalló que la cultura futbolera de nuestro país tiñe de celeste y blanco su vida cotidiana.

Al ser consultado sobre si efectivamente poseía símbolos de la Selección en su vivienda, el actor respondió con entusiasmo: "Claro que sí, claro". La declaración más simpática de la jornada llegó cuando comparó su propia fama con la del capitán argentino, asegurando que Messi es "más importante que yo, sí".