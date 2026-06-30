Susana Giménez destruyó a Manuel Adorni antes de viajar a ver a Lionel Messi: "Por suerte se..."

La diva fue interceptada en el aeropuerto antes de partir rumbo a Estados Unidos y no se guardó nada.

La mediática no dudó en expresar su pensamiento ante el accionar del ex Jefe de Gabinete.

La diva de los teléfonos no se guardó nada. Minutos antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina y ver a Lionel Messi, Susana Giménez dejó una frase súper picante sobre la salida de Manuel Adorni. En pleno Aeropuerto de Ezeiza, la mujer fue tajante con su opinión.

El viaje de Susana para ver a la Selección Susana se mostró relajada y en compañía de su hija Mecha, caminando por los pasillos rumbo a la puerta de embarque. Ante la clásica pregunta de si el viaje era para tomarse unos días de relajación, la diva fue directa y aclaró que no iba a descansar, sino a ver a Messi.

Aunque en LAM especularon con que podría llegar a hacer alguna participación en el programa de su amigo Marley, Susana prefirió mantener el misterio sobre si habrá o no un contenido especial con la familia del capitán argentino. "No lo sé, no se puede decir nada", deslizó entre risas.

"Una vergüenza": el dardo para Adorni Adorni dio un paso al costado. Archivo MDZ Pero la nota dio un giro de 180 grados, cuando el cronista le consultó su opinión sobre la reciente salida de Manuel Adorni del gobierno, Susana no anduvo con vueltas. Lejos de esquivar el tema, la conductora disparó sin ningún tipo de filtro. Sobre el despido, soltó un contundente "Por suerte se fue", y para rematar la situación, la calificó directamente como "una vergüenza, una vergüenza".