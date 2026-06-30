Hairspray, el musical que se vive como un partido del Mundial

Pocas veces un musical consigue reunir todos los elementos que transforman una función en una verdadera experiencia. Hairspray , en su regreso a los escenarios argentinos bajo la dirección de Fer Dente , logra ese equilibrio con una propuesta vibrante que emociona, hace reír y deslumbra desde el primer minuto. Con un elenco de primer nivel y una producción impecable, el musical se posiciona como una de las grandes apuestas teatrales de la temporada.

Ambientada en el Baltimore de 1962, la historia sigue a Tracy Turnblad , una adolescente apasionada por el baile que sueña con formar parte del programa televisivo más popular de la ciudad. Lo que comienza como la búsqueda de un sueño personal rápidamente se transforma en una lucha por la integración racial, la igualdad de oportunidades y la aceptación de las diferencias. Todo acompañado por un repertorio musical inolvidable, coreografías explosivas y un humor que atraviesa toda la obra.

Más de veinte años después de su estreno, Hairspray continúa demostrando que los grandes musicales trascienden el paso del tiempo. La obra consigue abordar temas tan sensibles como la discriminación, los prejuicios y la inclusión sin perder nunca el espíritu festivo que la caracteriza.

Hairspray es la obra musical amada por el público en el teatro Coliseo.

El gran acierto de esta versión está en encontrar el equilibrio entre el entretenimiento y la reflexión. Las risas aparecen de manera constante, pero también dejan espacio para que el público conecte con un mensaje que sigue siendo tan vigente como cuando fue escrito.

Si la propuesta funciona con tanta naturalidad es, en gran parte, gracias al enorme trabajo de su elenco. Cada artista encuentra su momento para lucirse, aportando personalidad y precisión a una producción que prácticamente no tiene puntos débiles.

Uno de los grandes protagonistas de la noche es Damián Betular, quien sorprende con una interpretación inolvidable de Edna Turnblad. El reconocido pastelero demuestra una enorme presencia escénica, gran manejo del humor y una calidez que conquista al público desde su primera aparición. Su trabajo termina siendo una de las grandes revelaciones del espectáculo.

Con la figura de Damián Betular, Hairspray se llama la ovación de los fans. Camilo Khoury.

A su lado, Belén Bilbao construye una Tracy llena de carisma, energía y sensibilidad. Su desempeño vocal es sobresaliente, pero también logra transmitir la determinación y el optimismo que convierten al personaje en el verdadero corazón de la historia.

Alejandra Radano y Sofi Morandi brillan interpretando a las grandes antagonistas del musical, aportando comicidad, carácter y un timing impecable. Andrea Lovera vuelve a demostrar su enorme versatilidad en los distintos personajes que interpreta, mientras que Joaco Scotta y Santiago Toledo completan actuaciones de gran nivel que enriquecen cada escena.

El resto del elenco mantiene un rendimiento extraordinario durante toda la función, confirmando el enorme trabajo colectivo detrás de una producción que exige un despliegue artístico constante.

Una producción que deslumbra desde lo visual

Más allá de las actuaciones, Hairspray impacta por el nivel de su puesta en escena. La escenografía apuesta por estructuras físicas con cambios permanentes que mantienen el dinamismo visual durante toda la obra y potencian el ritmo del relato.

El vestuario diseñado por La Polilla merece un reconocimiento especial. La cantidad de cambios, el colorido y el nivel de detalle acompañan perfectamente el espíritu del musical y convierten cada cuadro en un verdadero espectáculo para la vista.

La iluminación, las coreografías y el trabajo musical terminan de completar una producción donde cada aspecto técnico está pensado para potenciar la experiencia del espectador.

Gran parte del éxito de esta nueva versión encuentra explicación en la mirada de Fer Dente. El director consigue imprimirle una energía constante al espectáculo, manteniendo el ritmo durante toda la función sin descuidar los momentos más emotivos.

El público: los verdaderos protagonistas

Se destacó ya las diversas figuras que hacen de la obra un show espectacular, pero hablemos de los fanáticos de la película traída al teatro. Desde un primer momento, vivieron la previa como una verdadera fiesta: grupos grandes de amigas, vinchas en el pelo y fotos constantes hicieron teñir, lo que parecía ser una fila normal, un momento de extrema ansiedad y ganas de que empiece el show.

Durante la obra y ante cada aparición o canción, los gritos eran permanentes y la emoción a flor de piel. Al cierre, acompañaron, junto al elenco, un baile general, como si toda el espectáculo se resumiera en un vínculo histórico y permanente sobre la película y, en este caso, la historia que marcó la vida de los fans.

El público ovaciona de pie a Damián Betular. Camilo Khoury.

Hairspray: una fiesta para disfrutar en el teatro

Hairspray reúne todo lo que se espera de un gran musical: actuaciones memorables, canciones inolvidables, una puesta visual impactante y una historia que sigue emocionando generación tras generación. Pero, lo principal, que tanto hombres y mujeres que estuvimos presentes, reflejamos en Tracy esas ganas y hambre de luchar por nuestro sueño y conquistarlo.