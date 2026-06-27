El polémico comentario de un participante de Gran Hermano sobre Lionel Messi que despertó críticas: "Es una..."

Un jugador de Gran Hermano quedó fue apuntado por los usuarios luego de apuntar contra el capitán argentino que se está luciendo en el Mundial 2026.

Un participante de Gran Hermano quedó en el foco de la polémica y de las críticas luego de una frase escandalosa sobre Lionel Messi. Todo sucedió mientras se encontraban mirando el partido que el seleccionado nacional jugó con Austria por el Mundial 2026.

El capitán argentino tuvo la chance de abrir el marcador en los primeros minutos, pero no pudo convertir el penal. Esto provocó reacciones en redes sociales y un jugador del reality de Telefe generó escándalo con su comentario.

Si bien la cámara no lo estaba tomando, el micrófono quedó abierto y el participante lanzó una demoledora frase: "Es una verg... Messi". Esto sorprendió a todos y hasta Santiago del Moro le preguntó a Titi (última eliminada) si efectivamente realizó el comentario.

El llamativo comentario de un participante de Gran Hermano "Había mucha gente hablando y no entendí si era un chiste. Yo lo tenía de espaldas", expresó la exparticipante de Gran Hermano, quien estaba presente en ese mismo momento.