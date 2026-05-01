Donald Trump propone a Irak una alianza: "Tremendo nuevo capítulo"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha felicitado al primer ministro designado de Irak , Alí al Zaidi, y ha afirmado que su nombramiento para formar el nuevo Gobierno en el país asiático supone "el inicio de un tremendo nuevo capítulo" entre ambas naciones.

"Felicidades a Alí al Zaidi por su nominación como próximo primer ministro de Irak. Le deseamos éxito mientras trabaja para formar un nuevo Gobierno libre de terrorismo que pueda dar un futuro más brillante para Irak", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

"Esperamos que se establezca una nueva relación sólida, dinámica y altamente productiva entre Irak y Estados Unidos ", ha dicho Trump, quien ha expresado su deseo de que las relaciones bilaterales estén marcadas "por una prosperidad, estabilidad y éxitos como nunca se ha visto antes".

Por su parte, la oficina de Al Zaidi ha confirmado que ambos han mantenido una conversación telefónica, en la que Donald Trump "le ha invitado formalmente a visitar Washington una vez forme el Gobierno", un extremo que no ha sido revelado por el mandatario estadounidense.

"Ambos han discutido sobre las relaciones bilaterales estratégicas y las vías para desarrollarlas y reforzarlas en varios campos, además de afirmar un trabajo conjunto y cooperación bilateral para consolidar la estabilidad en la región", ha zanjado en un comunicado en redes sociales.

tropas soldados Estados Unidos efe Estados Unidos y su mandatario, Donald Trump, mantienen tropas en Irak. Foto Efe EFE

Irak y su movimiento político

El presidente de Irak, Nizar Amidi, encomendó el lunes a Al Zaidi --quien recibió previamente el respaldo del principal partido del país, la coalición chií Marco de Coordinación-- la formación del nuevo Gobierno, que posteriormente deberá ser aprobado por el Parlamento.

Marco de Coordinación anunció en enero al ex primer ministro Nuri al Maliki como candidato, pero las reticencias de Estados Unidos por su vinculación con Irán finalmente echaron su nominación, lo que dio paso al apoyo a Al Zaidi.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo. Dpa