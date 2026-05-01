Descubren en Noruega el mayor tesoro vikingo del país

Detectoristas y arqueólogos hicieron en Noruega un hallazgo excepcional al encontrar más de 3.000 monedas de plata enterradas en un campo del este del país. El descubrimiento, conocido ahora como el tesoro de Mørstad, ya fue definido como el mayor conjunto de monedas de la era vikinga hallado hasta hoy en territorio noruego.

Todo comenzó de una manera mucho más modesta. El 10 de abril, los detectoristas Vegard Sørlie y Rune Sætre localizaron 19 monedas de plata en un campo cercano a Rena. Esa primera aparición ya fue suficiente para frenar la búsqueda y avisar de inmediato a los arqueólogos, que entendieron que podía tratarse de algo importante.

Con la llegada de los especialistas, el número no dejó de crecer. Primero pasaron a unas 70 monedas, pero en pocos días la cifra se disparó muy por encima de lo esperado. Finalmente, el campo entregó más de 3.000 piezas, una cantidad que convirtió el hallazgo en un caso sin precedentes para la arqueología vikinga de Noruega.

Los investigadores explicaron que una acumulación de este tamaño es tan valiosa como delicada. Por eso, trabajaron rápido junto con detectoristas entrenados para recuperar y registrar la mayor cantidad posible de material antes de que la noticia se hiciera pública. La mayoría de las monedas ya fue enviada al Museo de Historia Cultural de Oslo, donde empezarán las tareas de conservación y estudio .

El tesoro descubierto en Noruega reúne más de 3.000 monedas de plata y ya es considerado el mayor hallazgo monetario de la era vikinga en el país.

Otro punto que llamó la atención fue el estado de conservación de muchas piezas. El suelo del lugar tiene poca piedra, algo que habría protegido a la plata del desgaste fuerte durante siglos de trabajos agrícolas. Eso le da a los expertos una oportunidad poco común para estudiar cómo circulaba el dinero en la etapa final de la era vikinga.

Por ahora, los especialistas creen que el tesoro fue enterrado hacia el año 1050, es decir, en el tramo final del período vikingo. La mayor parte de las monedas identificadas hasta el momento son alemanas e inglesas, algo que encaja con lo que ya se sabía sobre el movimiento de plata en el norte de Europa en esa época. Monedas acuñadas muy lejos podían llegar a Escandinavia a través del comercio, tributos, saqueos o pagos políticos.

Ese detalle muestra que la Noruega vikinga no estaba aislada. Al contrario, formaba parte de una red mucho más amplia de intercambio. En ese mundo, las monedas valían tanto por su uso como dinero como por el peso de la plata misma.

Uno de los aspectos más importantes del hallazgo puede estar en las monedas noruegas incluidas en el conjunto. Según los expertos, esas piezas debían ser bastante nuevas en el momento en que fueron enterradas. Eso conecta el tesoro con el período posterior al regreso de Harald Hardrada desde Bizancio y con el desarrollo de un sistema de acuñación propio en Noruega alrededor del año 1045.

En términos simples, el tesoro parece capturar un momento de cambio. Por un lado, Noruega empezaba a fortalecer una autoridad real vinculada a la emisión de moneda. Por otro, seguía participando de la gran economía de la plata que conectaba distintas regiones del mundo vikingo.

image Los arqueólogos creen que las monedas enterradas en Noruega fueron ocultadas hacia el año 1050 y podrían seguir apareciendo más piezas en la zona. Norway Science

Los arqueólogos creen que las monedas habrían estado guardadas dentro de una bolsa de cuero o en algún recipiente de material orgánico que no sobrevivió con el paso del tiempo. Después, los siglos de labranza dispersaron las piezas por el campo, lo que explica por qué las señales del detector aparecieron en una superficie amplia y no en un único punto cerrado.

Todavía no se sabe por qué ese tesoro fue enterrado. En la era vikinga, algunas riquezas se ocultaban como ofrendas, pero otras parecen haber sido escondidas para protegerlas en tiempos de peligro. Los especialistas compararon esta práctica con usar la tierra como una especie de caja de seguridad. Quien lo enterró, probablemente, pensó en volver a buscarlo. Por alguna razón, nunca lo hizo.

Calcular cuánto valía ese tesoro no es sencillo, porque hay pocos registros precisos de precios de esa época. De todos modos, los investigadores creen que una riqueza de ese tamaño pudo haber alcanzado para comprar una granja. Eso sugiere que no se trataba de una suma menor, sino de un capital importante.

El trabajo en la zona todavía no terminó. Los arqueólogos esperan seguir estudiando el campo y sus alrededores en futuras campañas, porque creen que pueden aparecer más objetos. Por eso, este hallazgo no solo ya ocupa un lugar central en la arqueología noruega, sino que además podría seguir creciendo con nuevas piezas enterradas en el mismo terreno.