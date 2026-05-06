Escándalo en JPMorgan: denuncian que una directiva abusó de un empleado

JPMorgan Chase quedó envuelto en un escándalo judicial en Nueva York luego de que un exempleado presentara una denuncia contra Lorna Hajdini, a quien acusó de abuso sexual, acoso, amenazas laborales y comentarios racistas. La presentación apunta también contra la entidad financiera por presunta falta de respuesta interna y posibles represalias.

El caso tomó repercusión internacional por la gravedad de las acusaciones y por el perfil de la denunciada, identificada en medios estadounidenses como directora ejecutiva dentro del área de finanzas apalancadas de JPMorgan Chase. El denunciante aparece en los documentos judiciales como “John Doe”, una fórmula utilizada para proteger su identidad, aunque algunos medios de Estados Unidos señalaron que se trataría de un exbanquero de la firma.

Según la demanda, los hechos habrían comenzado en 2024, después de que Hajdini se incorporara al equipo del denunciante. El exempleado sostiene que la ejecutiva habría usado su posición de poder para presionarlo, tocarlo sin consentimiento, hacerle comentarios sexuales y raciales, y amenazar con afectar su carrera dentro del banco si no accedía a sus exigencias.

La acusación también incluye señalamientos más graves. El trabajador afirmó que fue drogado y obligado a mantener actos sexuales sin consentimiento. En la presentación corregida, el denunciante agregó documentación médica y declaraciones de dos testigos que, según su versión, respaldan parte de lo ocurrido. También aseguró que inició tratamiento psicológico y que fue diagnosticado con estrés postraumático vinculado con los hechos denunciados .

ejecutiva JP Morgan abuso sexual empleado Lorna Hajdini, la ejecutiva de JP Morgan denunciada por un trabajador subalterno por abuso sexual, acoso e insultos racistas. Linkedin

JPMorgan, por su parte, rechazó las acusaciones. Un vocero del banco afirmó que la entidad realizó una investigación interna y que no encontró mérito en los señalamientos. Además, sostuvo que varias personas colaboraron con la pesquisa, pero que el denunciante se negó a participar y a aportar información considerada clave para respaldar sus dichos.

La defensa de Hajdini también negó de manera categórica la denuncia. Sus abogados aseguraron que la ejecutiva nunca tuvo una relación sexual o romántica con el denunciante, que no le dio drogas y que las acusaciones son falsas. También señalaron que los dichos del exempleado dañan la reputación de la directiva.

El expediente todavía no tiene una resolución de fondo. Según People, hasta el 5 de mayo los abogados de JPMorgan y de Hajdini no habían presentado respuestas formales ante la Justicia. Por eso, el caso se mantiene abierto y con dos versiones enfrentadas: la del denunciante, que acusa a una superiora de abuso y coerción, y la de la ejecutiva y el banco, que niegan cualquier conducta indebida.

Escándalo en JPMorgan: denuncian abuso y acoso laboral

El escándalo golpea la imagen de JPMorgan en un momento en el que las grandes compañías financieras enfrentan mayor presión pública sobre sus protocolos internos, los vínculos de poder dentro de las oficinas y la manera en que investigan denuncias de acoso o abuso. Más allá del impacto mediático, será la Justicia la que deberá determinar si las acusaciones tienen sustento o si, como sostiene la defensa, se trata de una denuncia falsa.