Vuelven de los 60 y arrasan este invierno: las botas de taco ancho que todas eligen por comodidad y estilo

Con su impronta retro y estructura firme, este calzado se adapta a jeans, vestidos y abrigos largos, logrando outfits modernos sin el sufrimiento de los tacos finos.

La temporada de invierno llega con las icónicas botas de taco ancho de los 60 y son la opción favorita para quienes buscan altura sin sacrificar estabilidad. Su diseño permite distribuir mejor el peso del cuerpo, por lo que son el calzado perfecto para largas jornadas fuera de casa.

En los 60 y 70 ganaron una enorme popularidad como parte de la estética mod y disco. Eran el complemento ideal para las minifaldas y los pantalones de pata de elefante, ofreciendo estabilidad y una silueta robusta a juego con el estilo psicodélico y bohemio de la época.

bota taco ancho Las botas con taco ancho que regresan de los 60. Archivo

Hoy volvieron a ser el centro de atención por su forma perfecta para la oficina o caminatas urbanas cuando las temperaturas bajan, o para salidas informales donde los tacos aguja no son una opción.

Se pueden usar con skinny jeans por dentro de la bota si la intención es alargar la figura, o con jeans de corte recto para estilizar las piernas. En este último caso se recomiendan las botas con puntas almendradas.