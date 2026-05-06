El Mundial 2026 llega a Paramount+: cómo será la transmisión en Argentina

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026 , el negocio de las transmisiones deportivas volvió a mover sus fichas en América Latina. Paramount+ anunció una alianza estratégica con DSPORTS para ofrecer los 104 partidos en vivo del torneo en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

El acuerdo marca una nueva etapa para la plataforma de streaming, que busca ganar peso en un terreno cada vez más competitivo: el de los grandes eventos deportivos en directo.

La cobertura llegará a través de las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+ , con transmisiones en vivo y una programación pensada para acompañar la competencia durante toda su duración. La edición 2026 será histórica por varios motivos: tendrá 48 selecciones, se jugará en tres países sede —Estados Unidos, México y Canadá— y contará con un calendario ampliado de 104 encuentros. FIFA ya confirmó que el torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 .

Desde Paramount+ remarcaron que la incorporación del Mundial forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su oferta deportiva en la región. Augusto Rovegno, vicepresidente senior de Contenido de Paramount+ para América Latina, sostuvo que la compañía está “emocionada” por asociarse con DSPORTS para llevar la Copa del Mundo a los fanáticos latinoamericanos. La frase resume el sentido del anuncio: no se trata solo de sumar partidos, sino de instalar a la plataforma como una opción relevante para quienes consumen deporte en vivo desde servicios digitales.

Más de 900 horas de programación en vivo

DSPORTS, por su parte, prepara un despliegue de gran escala. Según explicó Hernán Bidegaín, director de la señal, la cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo, enviados especiales en los tres países anfitriones y seguimiento minuto a minuto de las selecciones, con foco especial en Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. La señal ya había anticipado que emitirá los 104 partidos completos y que buscará posicionar su cobertura como una de las más amplias de la región.

El acuerdo también tendrá impacto más allá del Mundial. A partir del 1 de junio de 2026, los suscriptores de Paramount+ en los seis países alcanzados por la alianza podrán acceder a programación deportiva en vivo de DSPORTS durante todo el año. Entre los contenidos mencionados aparecen La Liga de España, la Conmebol Sudamericana y otros eventos de distintas disciplinas.

Paramount+ amplía su perfil deportivo

La movida llega en un momento de fuerte disputa entre plataformas por los derechos deportivos. Paramount+ también fue seleccionada para compartir parte de los derechos de la UEFA Champions League en América Latina para el ciclo 2027-2031, con la mitad de los partidos por jornada y la final en coexclusiva, según informó TTV News. A eso se suman contenidos ya disponibles como UFC y Zuffa Boxing.

Con esta alianza, Paramount+ intenta reforzar una idea clara: dejar de ser vista solo como una plataforma de series, películas y entretenimiento para convertirse también en una pantalla fuerte para el deporte en vivo. El Mundial 2026 aparece como la oportunidad ideal para acelerar ese cambio. Para DSPORTS, en tanto, el acuerdo amplía el alcance de una cobertura que ya venía promocionando como uno de sus mayores despliegues editoriales y técnicos de los últimos años.