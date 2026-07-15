Mendoza, bajo dos alertas meteorológicas por Zonda y nevadas intensas
El SMN anticipa ráfagas de hasta 70 km/h en la precordillera de Mendoza y nevadas que podrían acumular entre 20 y 40 centímetros.
El pronóstico para este miércoles en Mendoza marca un comienzo de jornada muy frío, con una mínima de apenas 1° y cielo parcialmente nublado. Con el paso de las horas, la temperatura irá en ascenso y durante la tarde la máxima llegará a 18°.
Sin embargo, el dato más importante pasa por las dos alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.
La primera corresponde a nevadas y afecta a las zonas cordilleranas de Malargüe, San Rafael, Tunuyán y Tupungato. Según informó el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 20 y 40 centímetros, que podrían ser superadas de forma puntual.
La segunda alerta es por viento Zonda y alcanza a la zona precordillerana de Luján de Cuyo y Las Heras. El SMN indicó que podrían registrarse velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Además, advirtió que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
En el adelanto para los próximos días, el jueves continuará mayormente nublado, con una máxima de 18° y nevadas intensas en cordillera. Para el viernes, en tanto, el pronóstico anticipa una máxima de 19°, precipitaciones aisladas hacia la noche en el sur provincial y la continuidad de las nevadas en alta montaña.