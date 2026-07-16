Tras la bandera de "Las Malvinas son argentinas", el gobierno kelper criticó a la Selección y pidió sanciones
El Ejecutivo de las Islas Malvinas calificó de "insensible" el gesto de los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra y reclamó que la FIFA actúe.
La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica política. Tras el encuentro disputado en Atlanta, varios futbolistas celebraron la clasificación a la final exhibiendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que desató la reacción del Reino Unido y del Gobierno de las Islas Malvinas.
La imagen, protagonizada por jugadores como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez durante los festejos sobre el campo de juego, generó un inmediato reclamo de las autoridades británicas, que solicitaron a la FIFA abrir una investigación por una posible infracción a las normas que prohíben manifestaciones políticas en competiciones oficiales.
El comunicado de las Islas Malvinas
Horas después del partido, el Gobierno de las Islas Malvinas difundió un comunicado oficial en el que expresó su "decepción", aunque aseguró no sentirse sorprendido por la decisión de los futbolistas argentinos.
"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado (aunque, lamentablemente, no sorprendido) de que la Selección argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señala el texto oficial.
El documento sostiene además que la bandera fue "particularmente insensible" para los habitantes del archipiélago, al recordar la guerra de 1982 llamándola "invasión". Asimismo, remarca que la administración isleña no desea que la política sea trasladada al deporte y pidió que la FIFA sancione este tipo de conductas de acuerdo con su reglamento.
"Es la política declarada del Gobierno de las Islas Falkland que no deseamos ver la política trasladada al deporte", estableció, y agregó: "Tampoco queremos que las islas y su población sean utilizadas como un elemento de confrontación política en cada conversación sobre Inglaterra y Argentina".
El pedido del Reino Unido a la FIFA
La reacción no quedó limitada al gobierno isleño. El ministro británico Peter Kyle también reclamó que la FIFA investigue el episodio y sostuvo que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". Desde Londres consideraron que la exhibición de la bandera podría contravenir el Código de Conducta del organismo rector del fútbol mundial, que prohíbe mensajes de carácter político dentro de los estadios y en actividades vinculadas al torneo.
Hasta el momento, la FIFA no informó públicamente si abrirá un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o contra los jugadores involucrados.
Un festejo que trascendió lo deportivo
La celebración ocurrió inmediatamente después de la remontada de Argentina sobre Inglaterra por 2 a 1, resultado que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026 frente a España. El cruce, cargado de simbolismo por la histórica rivalidad entre ambos países, sumó un nuevo capítulo cuando los futbolistas levantaron la bandera con la consigna sobre las Islas Malvinas ante miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.
La controversia volvió a instalar el histórico conflicto diplomático por la soberanía del archipiélago en el centro de la escena internacional y trasladó el debate desde el plano deportivo hacia el político, mientras se aguarda una eventual definición de la FIFA sobre el episodio.