Tras la bandera de "Las Malvinas son argentinas", el gobierno kelper criticó a la Selección y pidió sanciones

El Ejecutivo de las Islas Malvinas calificó de "insensible" el gesto de los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra y reclamó que la FIFA actúe.

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" apareció en los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra.

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica política. Tras el encuentro disputado en Atlanta, varios futbolistas celebraron la clasificación a la final exhibiendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que desató la reacción del Reino Unido y del Gobierno de las Islas Malvinas.

La bandera de Malvinas por la que protesta Reino Unido. EFE La imagen, protagonizada por jugadores como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez durante los festejos sobre el campo de juego, generó un inmediato reclamo de las autoridades británicas, que solicitaron a la FIFA abrir una investigación por una posible infracción a las normas que prohíben manifestaciones políticas en competiciones oficiales.

El comunicado de las Islas Malvinas Horas después del partido, el Gobierno de las Islas Malvinas difundió un comunicado oficial en el que expresó su "decepción", aunque aseguró no sentirse sorprendido por la decisión de los futbolistas argentinos.

"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado (aunque, lamentablemente, no sorprendido) de que la Selección argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señala el texto oficial.

El comunicado de las autoridades de las Islas Malvinas sobre la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección tras derrotar a Inglaterra. El documento sostiene además que la bandera fue "particularmente insensible" para los habitantes del archipiélago, al recordar la guerra de 1982 llamándola "invasión". Asimismo, remarca que la administración isleña no desea que la política sea trasladada al deporte y pidió que la FIFA sancione este tipo de conductas de acuerdo con su reglamento.