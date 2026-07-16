Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina después de que el equipo de fútbol mostrara una pancarta de las Malvinas/Falklands tras la victoria sobre Inglaterra

El gobierno británico instó a la FIFA a investigar a la selección argentina después de que algunos jugadores posaran con una pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las islas Malvinas/Falklands.

Argentina venció a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo disputada el miércoles en Atlanta.

Las islas Malvinas/Falklands, un territorio de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores de "totalmente inapropiado" y afirmó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".

Downing Street afirmó que cualquier posible medida contra los jugadores argentinos por desplegar una pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las islas es "asunto de la FIFA", pero respaldó la opinión de Kyle, de que el organismo debería investigar lo sucedido.

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", declaró la portavoz oficial del primer ministro.

Las dos naciones entraron en guerra por ese territorio entre abril y junio de 1982. Estas fueron ocupadas por orden de la entonces dictadura militar argentina, lo que desencadenó una guerra de diez semanas ganada por Reino Unido.

Getty Images Argentina se enfrenta a posibles medidas disciplinarias.

Argentina considera que este archipiélago, situado a 482 kilómetros de su costa este, debería estar bajo su soberanía.

Durante las celebraciones posteriores al partido, jugadores argentinos sostuvieron una pancarta que les habían entregado aficionados desde la grada, en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas".

El artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o consignas políticas antes, durante o después de un partido.

Argentina fue sancionada con una multa por la FIFA tras exhibir una pancarta con el mismo lema después de un partido amistoso contra Eslovenia en 2014.

Los jugadores españoles Rodri y Álvaro Morata fueron suspendidos por un partido cada uno por la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, tras cantar sobre la reivindicación de su país sobre Gibraltar después de ganar la Eurocopa 2024.

Haciendo referencia a dichas sanciones, el líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, pidió que los jugadores argentinos que aparecieron sosteniendo la pancarta fueran suspendidos para la final del domingo contra España.

El exfutbolista internacional inglés Peter Reid calificó la exhibición de la pancarta argentina como algo "inaceptable".

"No fue un partido cualquiera"

Por su parte, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, publicó en X: "No fue un partido cualquiera", junto a un video en el que parecían aparecer soldados argentinos.

"Las Malvinas son argentinas", publicó Villarruel. "Prohibieron llevar [las pancartas] al estadio y olvidaron que las llevamos en la sangre y en el corazón".

Villarruel había publicado anteriormente que la semifinal consistía en "poner a los invasores en su sitio".

Sin embargo, antes del partido de semifinales, el seleccionador Lionel Scaloni dijo que "no iba a mezclar" fútbol y política.

"La realidad es que esto es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, especialmente por respeto a lo que sucedió hace tantos años", sostuvo Scaloni.

"Fue un período muy triste de nuestra historia, y no hay mucho que podamos hacer al respecto, esa es la realidad.

"En otras partes del mundo suceden cosas, y criticamos la existencia de la guerra. Por supuesto que recordamos a esas personas. Pero es un partido de fútbol; no debemos confundir ambas cosas", añadió.

BBC

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FUENTE: BBC