Vacaciones de invierno: uno por uno, todos los museos nacionales para visitar
La Secretaría de Cultura de la Nación preparó una programación especial con museos para visitar en estas vacaciones de invierno.
Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires, y muchas familias buscan planes distintos y divertidos para hacer con los más chicos.
En ese marco, la Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, preparó una programación especial con museos para visitar.
La agenda incluye propuestas vinculadas con la historia, la ciencia, la literatura, la música y el arte, muchas de ellas gratuitas y con reserva previa de cupos. Se puede consultar más información en los links que están en los nombres de los museos.
Todos los museos para visitar en estas vacaciones de invierno
- Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473): Los visitantes podrán realizar recorridos interactivos vinculados con el impresionismo, el arte moderno y la escritura.
- Museo Histórico Nacional (Defensa 1600): Habrá actividades lúdicas sobre los protagonistas de la historia argentina, además de talleres de escritura y juegos.
- Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079): Presentará el espectáculo de narración Desde la raíz, destinado al público adolescente.
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Museo Nacional de Arte Decorativo: Entre las principales propuestas se encuentra el musical Los hombres de la Independencia, además de talleres participativos como Canciones para jugar, a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
Museo Roca (Vicente López 2020): También será sede del espectáculo Los hombres de la Independencia y contará con un espacio dedicado a juegos de mesa para todas las edades.
- Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65): La programación estará orientada a la teatralización, con funciones de cine, espectáculos de magia, música y otras propuestas para toda la familia.
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Museo Nacional del Hombre: La propuesta incluirá talleres de máscaras, cerámica y juegos tradicionales.
- Museo Mitre (San Martín 336): Se desarrollarán talleres de collage, mosaico y vitraux inspirados en la figura de Bartolomé Mitre.
- Museo Casa de Ricardo Rojas: Habrá actividades centradas en la magia y el juego para compartir en familia.
- Museo Evita (Lafinur 2988): La programación incluirá un espectáculo de títeres para toda la familia.
- Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, piso 2): Ofrecerá un recorrido autoguiado dedicado al universo de los samuráis y a distintas historias vinculadas con dicha cultura.
- Museo Mitre (San Martín 336): Se desarrollarán talleres de collage, mosaico y vitraux inspirados en la figura de Bartolomé Mitre.