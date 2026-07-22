Vacaciones de invierno: uno por uno, todos los museos nacionales para visitar

Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires , y muchas familias buscan planes distintos y divertidos para hacer con los más chicos.

En ese marco, la Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, preparó una programación especial con museos para visitar.

La agenda incluye propuestas vinculadas con la historia, la ciencia, la literatura, la música y el arte, muchas de ellas gratuitas y con reserva previa de cupos. Se puede consultar más información en los links que están en los nombres de los museos.