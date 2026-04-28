El cambio de ARCA que puede impactar fuerte para todos los monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó una modificación clave en el régimen de monotributo que comenzará a regir desde mayo de 2026 y afectará directamente a miles de contribuyentes en todo el país. Los detalles de la medida y los motivos.

La medida consiste en una actualización del 14,29% en las escalas del monotributo, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

Este ajuste impacta tanto en los topes de facturación como en los montos mensuales que deben abonar los monotributistas, lo que implica una suba generalizada en el costo del régimen simplificado.

Con la actualización, las categorías del monotributo fueron redefinidas en función de los ingresos anuales. Por ejemplo, la categoría A permite facturar hasta poco más de $10 millones al año, mientras que las categorías más altas superan los $100 millones.

En cuanto a las cuotas mensuales, los valores también registran aumentos significativos:

La categoría A supera los $42.000 mensuales.

La categoría B ronda los $48.000.

En los niveles más altos, como la categoría K, los pagos pueden superar el millón de pesos.

El monto final depende, además, del tipo de actividad (servicios o venta de bienes), lo que puede generar diferencias dentro de una misma categoría.

Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA. Walter Moreno/MDZ

El cambio alcanza a todos los inscriptos en el régimen simplificado, aunque su impacto varía según la categoría en la que se encuentren. En términos generales, implica una mayor carga mensual, lo que obliga a los contribuyentes a revisar su situación fiscal y evaluar una posible recategorización.

Además, la actualización no solo modifica cuánto se paga, sino también los límites de facturación que determinan si una persona puede permanecer dentro del monotributo o debe pasar al régimen general.

El pago continúa realizándose de manera mensual, con vencimiento el día 20, y puede efectuarse a través de distintos medios digitales como home banking, tarjeta de crédito, débito automático o billeteras virtuales.